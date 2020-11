Le Programme de Blaise Pascal Cissé pour lutter contre l’émigration clandestine…

– L’UE Bruxelles

– Mme l’ambassadrice chef de la délégation de l’UE au Sénégal

– Monsieur l’ambassadeur de France au Sénégal

-Monsieur l’ambassadeur d’Espagne au Sénégal

– Monsieur l’ambassadeur des USA au Sénégal…

Pour une présentation du PU2C ( Programme D’urgence Contre L’immigration Clandestine).

Un projet conçu en urgence avec pour objectif principal la mise à terme de cette tragédie générée par ce phénomène communément appelé Barça waleu Barsax et dans des délais brefs.

Au regard de l’énormité des enjeux et surtout dans l’aspect humanitaire de cette crise nous lançons un appel aux autorités sénégalaises et à la communauté internationale pour une bonne prise en considération du PU2C, de ses orientations définies mais et surtout de son principal axe d’intervention qui n’est surtout pas un choix fortuit.

Éradiquer ce mal est possible !

Président

Blaise Pascal Cissé