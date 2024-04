Le projet de Pastef lancé…Diomaye va traquer tous les «corrompus»

L’arrivée du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du pays est une aubaine pour tous les patriotes. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) peut enfin lancer son fameux «projet». L’actuel maire de Ziguinchor a toujours vendu aux sénégalais sa vision. Avec un des leurs au pouvoir, il pourra désormais la matérialiser. L’actuel locataire du Palais vient de donner le coup d’envoi. Et celui-ci va commencer par une battue générale contre la…corruption.

Le nouveau président élu s’est adressé aux Sénégalais pour la troisième fois en 48 heures. Bassirou Diomaye Faye dans son adresse à la nation à la veille du 64ème anniversaire de l’indépendance du pays, a fait dans la rupture. Le jeune chef d’État a promis de profonds changements dans la marche du pays. Il compte s’attaquer à la corruption, à la fuite des capitaux et aux pratiques tel que le prête nom. Pour lui, ces pratique contribuent à obstruer l’économie sénégalaise.

Ainsi, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites sera beaucoup plus ardente. La protection des lanceurs d’alertes sera aussi renforcée. En français simple, le régime incite les sénégalais a dénoncer toute fraude. Ce qui veut dire qu’on va vers des audits de grandes envergures. Le nouveau régime va bientôt lancer la machine de la reddition des comptes. Et une chose est sûre, ce régime sait déjà par où commencer. Les patriotes, sur les réseaux sociaux, ont rédigé une liste d’une quarantaine de noms. Selon eux, toutes ces personnes doivent être poursuivies pour leur mauvaise gestion.

Ce discours du 3 avril de Bassirou Diomaye Faye indique la direction du prochain gouvernement dirigé par Ousmane Sonko. Celui-ci doit matérialiser la rupture prônée par le jeune chef d’Etat. La gestion de tous les ministres, PCA et DG va être passée en revue. Et avec les nombreux scandales enregistrés ces dernières années, beaucoup d’anciens dignitaires du régime de Macky Sall risquent de passer par la case prison. Une chose dont ils sont conscients. Les enjeux sont énormes pour Sonko et son gouvernement épiés par les sénégalais.

Des scandales, le Sénégal en a connu sous le régime de Macky Sall. Le plus récent est le scandale des fonds Covid-19. En effet, la Cour des comptes avait publié un rapport accablant certaines autorités dans la gestion des forces fonds covid-19. Le procureur avait sollicité les services de la DIC pour approfondir l’enquête. Les enquêteurs avaient même remis le rapport d’enquête aux autorités compétentes. Mais jusqu’à présent, les sénégalais n’ont toujours pas le fin mot de cette affaire. Avec cette annonce du président, les choses risquent d’aller très vite dans les jours à venir.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Cette chasse aux sorcières va faire la bonne affaire des maras. Les politiciens sénégalais sont les plus grands amis des charlatans. À chaque fois qu’il est annoncé un audit, plus personne ne dort sur ses deux lauriers. Ils courent vers des personnes au pouvoir surnaturel. Ils espèrent ainsi se sortir de leur mauvaise passe. Mais cette fois-ci, ils risquent de jeter leur argent par les fenêtres. Bassirou Diomaye Faye est obligé de faire bonne figure devant les jeunes qui ont voté pour lui.

Le compagnon de Ousmane Sonko est condamné à aller jusqu’au bout. Il vient de lancer une révolution qu’il ne peut plus arrêter. Les sénégalais ont toujours attendu la reddition des comptes. D’ailleurs, ils ont toujours demandé à ce que Macky Sall soit le premier à rendre compte. Maintenant que l’ancien président est sorti du pays, ses sous-fifres vont payer pour leurs erreurs. Les scandales à milliards ne peuvent plus être passés sous silences. Pour qu’il y ait rupture, il faut impérativement que justice soit faite. Et celà le nouvel homme fort en est conscient.

Une nouvelle page vient de s’ouvrir avec le président Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier veut apporter un nouveau visage au pays. Pour arriver à un tel résultat, il compte balayer tous les «corrompus», ministres et DG catastrophes. Mais attention, ce coup de balai pourrait se retourner contre le chef de l’Etat. S’il ne va pas jusqu’au bout, il va s’attirer la colère d’un peuple assoiffé de justice.

