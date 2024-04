Macky, le capitaine qui coule son bateau…Et disparaît

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar a perdu la présidentielle face à Bassirou Diomaye Faye, nouveau Président du Sénégal. L’ancien Président Macky Sall qui a été à l’origine de la perte de son candidat ne mesure pas la gravité de la situation. Il a offert la victoire sur un plateau d’argent à ses adversaires. Lui et Karim Wade ont mis fin au rêve de Me Abdoulaye Wade de voir les libéraux au pouvoir pendant 50 ans. Karim Wade, le fils indigne de Me Abdoulaye Wade a soutenu le candidat de l’opposition contre ses anciens frères de parti. Et Macky a abandonné le navire dont il se réclame toujours…Président.

Macky Sall a fait perdre son camp et a pris l’avion pour quitter le Sénégal. L’actuel Président lui a généreusement prêté l’avion présidentiel pour quitter le pays et se rendre en Arabie Saoudite pour faire la oumra. Macky Sall a donné un coup de couteau à Amadou Ba et à son parti l’Alliance pour la République (APR). Un coup de couteau fatal à l’APR qui n’en survivra jamais. L’APR est un parti non structuré qui ressemble à une armée mexicaine, voilà pourquoi beaucoup prédisent qu’il va voler en éclats après cette perte du pouvoir.

La faute à Macky Sall ! Et que ne ferait Bassirou Diomaye Faye pour le remercier de lui avoir ouvert les portes d’une victoire éclatante à l’élection présidentielle ? Le geste de Diomaye Faye à l’endroit de Macky Sall est-il pour le remercier pour le coup de main lors de la présidentielle ? On peut le penser. Surtout de la part du nouveau Président de la République dont le camp d’où il appartient promet l’enfer à tous ceux qui appartenaient au camp de Macky Sall.

En tout cas, Macky Sall est parti. Et laisse son parti dans la déchéance. Malgré sa trahison, il se dit toujours président des Républicains : « je reste le président du parti et serai toujours avec vous, toujours à vos côtés, pour défendre les acquis de notre pays et dicter à l’histoire de nouvelles conquêtes pour que les aspirations de notre peuple se traduisent en réalité ». C’est comme du vent ! Les républicains le laisseront-ils faire ?

Macky Sall doit être destitué de la présidence de l’APR et de la Conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar. Ce que Macky Sall a fait, est une haute trahison à l’encontre de son camp. Il a contribué à la victoire de l’ennemi et parle de rester à la présidence de son parti et de BBY. Comment il va diriger son parti et BBY alors qu’il va occuper un poste un plan international qui le détachera des affaires nationales.

Macky Sall a agi délibérément pour faire vaincre le duo Diomaye-Sonko. Et Bassirou Diomaye Faye qui n’agit jamais sans l’onction de son mentor Ousmane Sonko, a mis à la disposition de Macky Sall, l’avion présidentiel pour qu’il ailler effectuer sa oumra à la Mecque avant de se rendre au Maroc où il compte s’installer avec sa famille. Et c’est pourtant Macky Sall qui dit qu’il va continuer à diriger son parti et BBY.

Et d’ailleurs, BBY va-t-elle continuer à exister ? Cette coalition n’a plus sa raison d’exister. Les partis alliés à l’APR qui la composent, vont vouloir chacun reprendre leurs aises et se détacher de BBY. l’ancien président laisse l’APR seule, décimée et qui va droit vers la déchéance. Tout le monde se demande comment Macky Sall a pu agir ainsi.

Macky Sall s’en est allé et d’où il se trouvera, suivra alors à la destruction d’un parti qu’il avait fondé pour faire partir Me Abdoulaye Wade du pouvoir. Macky Sall a préféré signer un pacte avec le duo Diomaye-Sonko quitte à anéantir son parti. Pourtant, au sein de l’APR, il y en a qui, contre vents et marées, ont tout donné pour le soutenir des attaques de ceux qui incarnaient l’opposition radicale et qui sont maintenant parvenus au pouvoir.

Abdoulaye Wade avait promis au début de son règne que les libéraux allaient rester pendant 50 ans au pouvoir. Il est resté pendant 12 ans à la tête du Sénégal avant que Macky Sall n’arrive pour rester lui aussi 12 ans au pouvoir. Même s’il avait perdu le pouvoir, Abdoulaye Wade était parti avec l’assurance que c’est un libéral qui avait pris sa relève. Voilà que Macky Sall part lui en cédant le pouvoir à des non libéraux qui promettent de combattre farouchement le système que lui et Me Abdoulaye Wade incarnaient.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn