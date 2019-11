Le Rap a l’honneur à Diourbel avec le festival Kaaye Rap

La 14ème édition du festival Kaye rap de Diourbel est prévu le 27 novembre prochain.

Le programme riche et varié va débuter avec un concours de dictée et de poésie suivi d’un grand concert au lycée de Mbacké avec Idrissa Diop et le groupe Fuk N Kuk de Dakar. Le 28 c’est à Bambey de recevoir à son tour l’organisation au lycée. Des artistes comme Dj Awadi, Idrissa Diop et les groupes de rap de Diourbel vont assurer la clôture du Festival. Avec la structure Kaye production, la ville de Diourbel compte faire vivre la culture. Le promoteur veut aussi faire vibrer la ville de Diourbel avec cette activité culturelle en cette fin d’année.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn