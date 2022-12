« Le rapport de la Cour des comptes n’a pas fâché les partenaires » (Aissata Tall Sall)

Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des Fonds de la Force Covid sort le gouvernement de son confort. La Ministre des Affaires Etrangères, Me Aissata Tall Sall a la lourde tâche d’aller s’expliquer auprès des partenaires, des diplomates accrédités à Dakar.

Invitée de l’émission Grand Jury de ce dimanche 25 décembre, sur la Rfm, Me Aissata Tall Sall renseigne : « Je peux vous dire qu’ils ne sont pas fâchés, en tout cas, pour ceux que j’ai déjà vus. Et je vais continuer à voir les autres. Et hier encore, le président de la République me disait d’arrêter un calendrier de rencontres avec l’ensemble de nos partenaires, des diplomates des pays étrangers accrédités à Dakar et certainement d’autres partenaires techniques pour leur expliquer ce qui se passe. Parce que comme je l’ai dit, nous sommes dans un exercice de transparence, de redevabilité, parce que, c’est cela qu’a voulu le président de la République. Hier déjà, j’étais en déjeuner avec les diplomates de l’Union européenne, nous avons beaucoup parlé de ce rapport de la cour des Comptes. J’ai donné la position, la version et les éléments que le gouvernement du Sénégal met à la disposition de ses partenaires. Je peux vous dire que non seulement, ils ont compris, mais ils ont accepté », a déclaré celle qui veut laver à grande eau le gouvernement du Sénégal dans ce carnage financier.