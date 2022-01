Le RECODE implique les femmes dans la lutte contre le changement climatique

Les changements climatiques sont devenus un véritable problème de société. Les pays africains, qui participent moyennement à la pollution atmosphérique, subissent les dommages les plus importants causés par cette pollution.

Lutter contre ces phénomènes est devenus une nécessité pour sauvegarder les générations futures. Et cela, le Réseau de communication et de développement des femmes du Sénégal (RECODE) à travers son projet RECODE « activistes africains pour la justice climatique » l’a bien compris.

Ce mardi, le RECODE a organisé, dans un hôtel de la place, un atelier sur la connexion et la mobilisation des OSC Femmes du Sénégal pour une justice climatique inclusive en direction de la COP27 avec la participation concertée à la CSW66 et la CCDA10. L’objectif de cette rencontre vise à engager les femmes dans lutte contre le changement climatique.

Venue représenter la ministre de la femme, Ndeye Saly Diop Dieng, la directrice de l’équité et de l’égalité de genre, Madame Astou Diouf Gueye a magnifié la tenue de cet atelier de réflexion qui est une démarche de mobilisation des OSC Femmes du Sénégal et d’Afrique pour une justice climatique inclusive.

« Votre initiative est en phase avec le thème de la 66e Session de la Commission de la Condition Féminine (CSW) qui vise à atteindre l’égalité de genre et l’autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des études politiques et programmes de réduction des risques environnementaux et de réduction des catastrophes.

A ce titre, je magnifie votre démarche de mobilisation des OSC Femmes du Sénégal et d’Afrique pour une justice climatique car contribuant à la valorisation et au renforcement du leadership des femmes dans le domaine de l’environnement » a-t-elle déclaré.

Toujours selon la représente du ministre de la femme, « cette démarche qui constitue également un moyen efficace de lutter contre la discrimination et les violences faites aux femmes et aux filles vient compléter les actions de l’État. C’est d’ailleurs tout le sens qu’il faut donner à la batterie de mesures adoptées par l’Etat au plan stratégique et opérationnel pour corriger les inégalités de genre.

Celles-ci sont matérialisées à travers le Plan Sénégal Emergent (PSE), la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (SNEEG2) dont le processus d’évaluation est en cours et la généralisation des Cellules Genre et Équité dans tous les ministères sectoriels. »

« Le Projet RECODE AACJ permettra dans une certaine mesure de consolider l’harmonisation des politiques environnementales au sein de huit pays africains concernés afin de faire face aux défis du changement climatique avec comme apport l’amélioration du cadre vie » rajoute-t-elle.

A signaler que cet atelier va se poursuivre jusqu’au mercredi.

Aliou Ngom pour Xibaaru