Pastef-affaire Badara Gadiaga…le piège de la judiciarisation

Une nouvelle polémique secoue le paysage politique sénégalais. Lors de la dernière émission Jakaarlo, un échange particulièrement tendu a opposé le chroniqueur Badara Gadiaga au député Amadou Bâ, membre du parti PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Cet affrontement verbal, qui a largement débordé du cadre télévisuel, a immédiatement pris une dimension politique avec des appels à des poursuites judiciaires lancés sur les réseaux sociaux par des responsables du parti.

Cette réaction rapide et coordonnée soulève des interrogations importantes. Le contexte rend cette affaire particulièrement sensible. Quelques jours auparavant, le journaliste Bachir Fofana était arrêté pour avoir pris une certaine position sur l’acquisition de véhicules à l’Assemblée nationale. Plus largement, depuis l’arrivée de PASTEF au pouvoir, plusieurs chroniqueurs et figures médiatiques hostiles au régime ont été interpellés, faisant craindre un durcissement progressif du contrôle de la parole publique.

Au moment où beaucoup demandent que la machine judiciaire soit actionnée contre le chroniqueur. D’autres se penchent sur les questions essentielles. Dr Lansana Gagny Sakho, Président du Conseil d’Administration de l’APIX, a réagi à cette séquence dans une tribune publiée sur ses réseaux sociaux. Il fustige ce qu’il appelle « l’étouffement de l’essentiel par le superflu ». « Ces querelles détournent les ressources intellectuelles et entretiennent la paralysie décisionnelle. Il est temps de réaligner notre énergie discursive vers ce qui construit”, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

L’ancien DG de l’ONAS appelle à une parole publique connectée aux enjeux structurels, souveraineté économique, compétitivité industrielle, efficacité gouvernementale, plutôt que de sombrer dans une guerre de punchlines et de victimisation. Pendant que certains patriotes se détournent des priorités, au sein même de PASTEF, certaines voix appellent à un retour au calme. Pape Pouye, responsable local du parti à Mbao, s’est exprimé avec clarté et fermeté : « L’objectif n’est pas de convaincre à tout prix, encore moins de gagner un débat face à des personnes animées par une haine viscérale. Le seul combat qui vaille, c’est celui du développement. »

Il invite le parti à éviter les batailles inutiles, les confrontations avec des figures médiatiques secondaires, et surtout l’usage de la justice comme instrument politique. Pour lui, la priorité doit rester double : celle du gouvernement, appelé à transformer concrètement le pays, et celle des cadres locaux, qui doivent continuer à massifier le parti sur le terrain. « Encore une fois, ne nous trompons pas de combat : PASTEF est au pouvoir. Restons concentrés. », a-t-il lancé à ses camarades de parti.

La tension autour de l’émission Jakaarlo a également révélé une autre faiblesse du parti : le manque de porte-parole solides, capables de porter un discours structuré dans les médias. La prestation du député Amadou Bâ, visiblement débordé émotionnellement et sortant de sa ligne de communication, a été largement critiquée, y compris au sein de son propre camp. Nombreux sont ceux qui sont d’avis que c’est lui qui a poussé son interlocuteur à dépasser les limites. Au Pastef, certains sont d’accord que Badara Gadiaga a gagné la bataille de la communication.

Envoyer des représentants mal préparés face à des chroniqueurs expérimentés alimente non seulement le déséquilibre des débats, mais nuit aussi à l’image du parti. Le débat politique ne se gagne ni par l’indignation brute, ni par les menaces judiciaires, mais par la force de l’argument et la clarté de la vision. À ce stade, plusieurs acteurs appellent à une pause stratégique dans les affrontements de façade. Car pendant que l’on polémique sur les réseaux, les défis structurels, dette publique, réforme de la justice, relance économique, souveraineté énergétique, attendent, sans bruit.

L’affaire Badara Gadiaga est révélatrice d’une tension plus large entre liberté de critique, maturité démocratique et stratégie gouvernementale. Reste à savoir si PASTEF entendra les appels à la hauteur, ou s’enfoncera dans le piège d’une réaction épidermique continue. Quoiqu’il en soit, le parti au pouvoir doit éviter le «piège judiciaire». Les patriotes ne doivent pas faire les choses qu’ils réfutaient au régime de Macky Sall.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn