Réflexions conjointes d’un académicien du sud et d’un académicien du nord : Sécurité sanitaire et sécurité alimentaire : mêmes enjeux, mêmes défis. Le risque d’une crise alimentaire majeure, conséquence du Covid-19 ?

Académie d’agriculture de France 08 avril 2020

Le Covid-19 a engendré une crise sanitaire mondiale sans précédent par la

rapidité de sa propagation et de son évolution.

Nous ne sommes pas les seuls à craindre que cette crise sanitaire n’engendre

une crise alimentaire et humanitaire encore plus grave, notamment pour les

pays du sud, et à nous interroger sur la « survie » de la mondialisation des

marchés agricoles. L’interdépendance risque d’être sacrifiée, et l’absence de

solidarité entre les pays érigée en règle.

Pourquoi ?

Les mesures de confinement provoquent un arrêt brutal de la plupart des

activités économiques et une récession mondiale. Ce seront les populations les

plus pauvres et les plus fragiles qui auront le plus de mal à faire face à la crise,

et particulièrement dans la fonction vitale de se nourrir.

De plus, les fortes perturbations des chaines d’approvisionnement

agroalimentaires, conjuguées à la limitation des échanges internationaux, vont

avoir des effets redoutables pour de très nombreux pays :

– Certaines productions agricoles pour l’exportation subiront de fortes

baisses, engendrant la perte de revenu des producteurs, en Europe comme

en Afrique.

– Inversement, les importations de produits alimentaires subiront de fortes

perturbations (notamment des pays n’exportant plus pour préserver leurs

ressources), avec des risques évidents de sous-approvisionnement des

marchés intérieurs des pays importateurs, et de possibles révoltes de la

faim, à l’image de la crise agricole de 2008 dans certaines capitales

africaines.

C’est au regard de cette perspective alarmante que nous proposons une

approche volontariste, qui se fonde sur nos expériences des situations au sud,

en Afrique, et au nord, en France.

Quelles sont nos propositions :

– Rechercher l’autosuffisance pour les produits stratégiques :

L’Afrique est encore beaucoup trop un continent importateur pour

fournir les volumes de céréales et de protéines animales nécessaires à

l’alimentation de sa population. De nombreux programmes de

développement ont permis, un peu partout, d’accroître les productions

vivrières mais il faut donner une nouvelle ampleur et une plus grande

ambition à des projets permettant d’accroître les productions locales de

blé, de riz, de maïs, de mil, de fruits et légumes, de viandes, de

poissons… tout en respectant les impératifs du développement durable.

En Europe, certaines productions sont encore trop dépendantes de

l’extérieur, les élevages hors sol en étant un bon exemple. Pourquoi

l’Europe ne déciderait-elle pas d’avoir une « Politique Alimentaire

Commune », en lieu et place de la PAC de plus en plus décriée ?

En Afrique, la taille des pays, la richesse des écosystèmes et les faibles

capacités financières existantes nous semblent militer pour une politique

d’autosuffisance alimentaire continentale, fondée sur l’exploitation des

complémentarités. Il faudrait évidemment, dans ce cas, trouver les voies

et moyens pour réduire significativement les coûts de transaction en vue

de favoriser une mobilité des produits et l’établissement de justes prix.

– Développer des programmes de développement ciblés :

Les budgets gigantesques déjà annoncés pour limiter les effets

économiques de la crise du Covid-19 auraient été beaucoup plus utiles et

mieux utilisés pour financer des actions préventives ou des programmes

de développement.

Dans le domaine de la gestion des risques épidémiologiques, il aurait été

peu couteux de prévoir les stocks des équipements nécessaires à une

gestion rapide et efficace de ce genre de pandémie.

De même, les budgets alloués par les États ou les organisations

internationales pour développer l’agriculture paraissent aujourd’hui

dérisoires comparés aux centaines de milliards d’euros proposés pour

renflouer l’économie mondiale.

Des solutions peuvent se mettre en place. La notion de Système Agricole

Territorial, proposée par d’autres collègues académiciens, en est une ;

elle est d’ailleurs tout à fait applicable dans les agricultures africaines et

européennes. L’agroécologie est souvent présentée comme une

alternative intéressante et féconde pour satisfaire nos besoins et

permettre aux générations futures de faire de même.

– Redonner de l’attractivité aux métiers de l’agriculture

En Afrique, mais aussi en Europe, il faudra redonner aux métiers de

l’agriculture, de l’agroalimentaire et du monde rural l’attractivité qu’ils

ont perdue. C’est d’une importance première pour aider les jeunes

générations qui ont une mauvaise image des métiers agricoles.

Il est anormal que sur nos deux continents les paysans soient

globalement déconsidérés. On donne d’eux des images négatives, quand

on ne les accuse pas d’être des empoisonneurs et des pollueurs.

Dans le contexte africain, il faut, de toute urgence, transformer les

demandeurs d’emplois en porteurs de projets et miser sur l’innovation

technologique. Cet objectif appelle des réformes majeures, surtout dans

l’enseignement, qui doit être un cadre préparant à la vie professionnelle

plutôt qu’un système tendant à la formation de futurs salariés.

Par ailleurs, une agriculture africaine décomplexée et émancipée

suppose une discrimination positive pour les jeunes, les femmes et les

porteurs de handicap, particulièrement pour ce qui est des subventions

aux facteurs de productions et l’accès à la terre.

– Fortifier la recherche scientifique et technique :

Cette crise sanitaire rappelle l’importance de l’expertise et des travaux

de recherche, mais elle montre aussi les limites de la science confrontée

aux aléas de la nature.

Sur ce point, il paraît essentiel de renforcer considérablement les

échanges et travaux de recherche partagée entre l’Europe et l’Afrique.

Nous disposons sur ces deux continents très proches d’un patrimoine

naturel et domestique, végétal et animal, inestimable. Pour assurer le

développement d’une agriculture durable, la conservation de cette

richesse génétique est un atout majeur.

La recherche scientifique doit être davantage pilotée par l’aval, elle doit

se montrer interdisciplinaire, participative et prospective. En d’autres

termes, il faut une recherche de qualité associant tous les utilisateurs.

Au demeurant, l’humanité se doit de refuser d’être dans une gestion des

urgences. Pour ce faire, elle doit armer la recherche, financièrement et

moralement, au lieu de la solliciter en urgence chaque fois qu’elle se

retrouve confrontée à des problèmes graves et inattendus.

– Assurer des stockages alimentaires de précaution :

Les premières semaines de la crise du Covid-19 ont montré à quel point il

importe de disposer partout des matériels et des produits

indispensables.

Il faut que notre monde apprenne à éviter les gaspillages alimentaires, à

réduire les pertes post récolte et à constituer des stocks de sécurité

conséquents pour faire face à l’incertitude.

Nous devons gérer aujourd’hui en pensant à demain : non seulement la

vie humaine doit être préservée, mais elle doit être meilleure.

En moins de 12 ans, notre monde a été surpris par la crise économique et

financière de 2008, puis par le coronavirus en 2020.

Une fois ce Covid-19 vaincu, quel sera le prochain défi pour notre humanité ?

En tout état de cause, l’enjeu alimentaire doit, impérativement et sans délai,

être mieux pris en charge.

À cet effet, si demain doit exister et être meilleur qu’aujourd’hui, il faut dans

chaque pays une solidarité générationnelle agricole et au niveau mondial un

code de bonne conduite agricole consensuel dont nous souhaitons la mise en

place. C’est un préalable incontournable pour assurer l’avènement de systèmes

alimentaires durables, productifs et équitables.

Jacques Brulhet – Vice-président – Académie d’agriculture de France

Papa Abdoulaye Seck – Membre de l’Académie d’agriculture de France, ancien

ministre de l’agriculture et de l’équipement rural du Sénégal