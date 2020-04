Coronavirus…le remède miracle du Dr Papa Abdoulaye Seck pour l’Afrique

Gestion du coronavirus : L’importante contribution de l’ancien ministre de l’Agriculture Papa Abdoulaye Seck pour l’Afrique qui a séduit le monde scientifique.

Dr Papa Abdoulaye Seck est une voix reconnue au plan mondial dans le domaine de l’agriculture. L’ancien ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural et actuel ambassadeur du Sénégal à Rome ne pouvait évidemment rester indifférent face au péril du coronavirus. Dr Papa Abdoulaye Seck vient d’apporter une contribution importante qui recommande que face à la famine qui guette l’Afrique à cause du coronavirus, le recours à l’agriculture est inéluctable. D’autant qu’avec le confinement, c’est le monde du travail qui va se mettre au ralenti. Dr Papa Abdoulaye Seck donne des pistes aux dirigeants africains dans sa brillante étude que s’approprie l’académie Française de l’Agriculture sur son site suivant https://www.academie-agriculture.fr/publications/articles.

D’abord, l’ambassadeur du Sénégal à Rome par de ce constat : « Il faut retenir la négation de la formule selon laquelle ‘’l’homme est à la mesure de toute chose’’ car il peine encore à transformer l’incertitude en risques. Or l’incertitude, on la subit et le risque, on le gère : ce dernier étant la probabilité d’occurrence d’un événement défavorable. De notre belvédère et avec nos lunettes d’observation, nous constatons que : – Les changements climatiques, avec leur cortège inestimable de conséquences fâcheuses, questionnent notre existence. Ils sont même la source nourricière d’un certain fatalisme, en dépit des progrès scientifiques ; »

Et de poursuivre : « – Les crises alimentaires n’ont pas encore disparu de nos radars, malgré le capital de connaissances et de technologies, généré au quotidien par l’homme ; – La construction de systèmes alimentaires productifs, durables et équitables, se complexifie à cause de l’érosion de la biodiversité et de la disparition d’écosystèmes, imputables à des pratiques agricoles destructrices de l’environnement et à une irresponsabilité humaine. »

Dr Papa Abdoulaye Seck s’interroge sur l’agriculture africaine face aux besoins alimentaires des populations confinées ? Il indique : « Nous sommes face à une équation à double détente : vaincre à tout prix l’ennemi invisible et assurer une réponse adéquate des capacités productives de nos écosystèmes pour nourrir l’homme, aujourd’hui et demain. Pour le continent africain, la situation actuelle pourrait avoir des répercussions sur les performances de nos agricultures et sur la satisfaction de nos besoins. Et, n’oublions jamais que nous sommes un continent importateur net de produits agricoles. Au demeurant, nous devons nous rappeler la crise de 2008 et les ‘’émeutes de la faim’’, qu’elle avait induites dans plusieurs capitales africaines, pour rationnaliser notre réflexion sur le devenir. »

L’ancien ministre de l’Agriculture du Sénégal suggère que les Etats africains revoient significativement à la hausse les subventions aux intrants destinés aux petits producteurs pour sécuriser l’offre agricole domestique. Que soit réduit le prix du mètre cube d’eau pour renforcer l’agriculture irriguée en vue de fixer les populations, augmenter la productivité et mieux étaler la production dans le temps et dans l’espace. Il prône le développement dès à présent d’un plan de riposte pour une éventuelle crise acridienne pour ne pas compromettre l’approvisionnement du marché domestique et les revenus ruraux. De « différer les remboursements de tous les prêts bancaires relatifs au secteur agricole pour éviter une perte de solvabilité bancaire des acteurs ruraux. »

Il demande l’élaboration d’un plan de soutien des industries agricoles de transformation pour enregistrer plus de valeurs ajoutées, de « développer l’autoconsommation en milieu urbain par la promotion de l’agriculture urbaine et péri-urbaine. Pour ce faire, on peut penser, entre autres, au micro-jardinage et aux cultures sous-abris ». Et enfin de « consolider les chaînes de distribution alimentaires en vue d’avoir des passerelles entre zones déficitaires et zones excédentaires pour réduire les coûts de transactions et favoriser l’établissement de justes prix ».

C’est à une prise de conscience face à la menace du coronavirus qu’appelle Dr Papa Abdoulaye Seck : « Aujourd’hui, plus que jamais, la solidarité humaine est plus visible, plus lisible et plus palpable. S’agit-il alors d’un départ nouveau où chacun de nous est enfin conscient ‘’qu’il n’est ce qu’il est que dans et par un système’’ ».

Voici le lien et l’intégralité du remède miracle du Dr Papa Abdoulaye Seck gestionducoronavirusv3