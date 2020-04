Coronavirus…Voici les vampires qui veulent exterminer le Sénégal

Guerre contre le coronavirus : Les apatrides commencent à jeter leurs masques

Il n’y a que dans les moments critiques de son histoire d’une nation que celle-ci pourra enfin découvrir parmi ses enfants, qui se battent pour elle, qui sapent son unité. C’est le monde entier qui est entré en guerre pour faire échec à un ennemi dangereux, invisible, vicieux et qui frappe sans prévenir. Dans cette guerre, chaque nation a besoin de l’unité de toutes ses forces vives. Aux Etats-Unis d’Amérique, Républicains et Démocrates sont enfin main dans la main pour faire face à l’ennemi. Idem partout en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. Seulement, il peut toujours avoir des apatrides dans certaines nations qui ne voudront jamais voir la lune. Tout ce qui les intéresse, c’est toujours saper l’unité de la nation, propager toutes sortes de propos malveillants afin de mieux parvenir à leur entreprise de déstabilisation.

Le coronavirus a des alliés au Sénégal. Ah, oui ! Des alliés en chair et en os. Au moment où le virus se répand, eux crachent leur venin. Seulement, venant de Guy Marius Sagna et Ousmane Sonko, ceci ne doit pas être une surprise. Tous deux ont fini de montrer qu’ils ne sont animés que par leurs propres intérêts. C’est pourquoi, à force de vouloir se distinguer, ils apparaissent sous leurs véritables visages. Il est temps d’arrêter ces deux énergumènes, véritables plaies de la nation.

Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna peuvent franchement ne pas répondre à l’appel de toute une nation qui réclame l’unité de toutes ses forces vives pour vaincre l’ennemi. Qu’Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna ne soient pas d’accord avec le Président de la République Macky Sall, c’est leur droit le plus absolu. Nous sommes en République démocratique. Mais que dans ces moments graves que traverse la nation, ils se mettent à vampiriser le Président Macky Sall, au point de douter de lui, de la gestion qu’il fera des 1000 milliards de FCFA qui devraient servir aux urgences dans la guerre contre le coronavirus, relève de stupidité.

C’est accuser le Chef de l’Etat de sucer le sang du peuple que de penser une seule fois qu’il pourrait saisir comme aubaine le malheur qui s’abat sur le Sénégal et le monde entier avec la pandémie du coronavirus, pour utiliser à ses propres fins les 1000 milliards de FCFA pour lutter contre l’ennemi.

Quelles sottises de la part de ces deux-là. Ousmane Sonko déclare douter de la volonté du Président Macky Sall de gérer en toute transparence et avec la rigueur exigée par le contexte, les 1000 milliards de FCFA, des « deniers publics qui, en réalité, seront le fruit de l’effort et des sacrifices de chacun et chacune des Sénégalais qui en supporteront les coûts jusqu’au dernier centime ».

Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna jettent honteusement leurs masques.

La rédaction de Xibaaru