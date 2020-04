L’empereur du Japon et sa femme avancent masqués dans leur résidence

Akihito et Michiko, l’empereur et l’impératrice émérites du Japon, qui avaient quitté définitivement, il y a 12 jours, le palais Fukiage Sento situé dans le complexe du Palais impérial à Tokyo, se sont installés ce mardi dans leur nouvelle résidence.

Au pays du Soleil levant, les choses ne se font pas dans la précipitation. Alors qu’il a laissé le trône du Chrysanthème à son fils aîné Naruhito le 30 avril 2019, ce n’est que près d’un an plus tard que l’ex-empereur Akihito du Japon a fait ses valises et déménagé du palais Fukiage Sento qui se trouve au sein du complexe du Palais impérial à Tokyo. Il y résidait avec son épouse depuis 26 ans.

Une résidence provisoire durant un an et demi

La presse nippone a signalé que l’ancien souverain et sa femme, âgés respectivement de 86 et 85 ans, avaient été photographiés le 19 mars 2020 vers 10h, partant définitivement de leur domicile. Leur voiture est passée près des Three Shrines (Trois Sanctuaires) où des rituels de cour ont eu lieu et est sortie du palais. «Les fonctionnaires de l’Agence de la Maison impériale qui étaient alignés sur environ 250 mètres ont offert au couple une salve d’applaudissements», a rapporté «The Asahi Shimbun» qui ajoute que Akihito et Michiko leur ont souri et se sont légèrement inclinés.

Il est prévu que l’ancien couple impérial et le nouveau échangent leurs demeures respectives. Mais, l’un comme l’autre devra patienter. L’empereur Naruhito et sa femme l’impératrice Masako ne s’installeront à leur place au palais Fukiage Sento, avec leur fille la princesse Aiko âgée de 18 ans, qu’après que des travaux soient effectués. En attendant donc que ceux-ci libèrent leur domicile actuel, le palais impérial d’Akasaka, où l’empereur et l’impératrice émérites doivent habiter, ces derniers ont d’abord investi la villa impériale Hayama dans la préfecture de Kanagawa, avant de rejoindre l’Imperial Stock Farm dans celle de Tochigi, tandis que leurs affaires étaient transportées à la résidence impériale de Takanawa. Laquelle devient leur résidence officielle à Tokyo à compter de ce 31 mars et pour environ un an et demi, avait précisé «The Japan Times». L’ex-empereur Akihito et l’ex-impératrice Michiko y sont arrivés ce mardi, comme prévu. Tous deux portaient des masques, en cette période de pandémie de coronavirus.