Le Rugbyman meurt sous les yeux de sa femme enceinte

Le rugbyman Peter Janicot est Mort à 30 ans sous les yeux de sa femme enceinte

Le joueur de Rugby, Peter Janicot est mort à l’âge de 30 ans samedi 29 août 2020, après un plaquage lors d’une rencontre amicale. Sa compagne, qui attend un heureux événement, se trouvait dans les gradins au moment du drame.

Le monde du rugby se trouve encore endeuillé, après une énième victime d’un arrêt cardiaque survenu après un plaquage. Peter Janicot, deuxième ligne de l’équipe réserve de Saint-Gaudens, est mort samedi 29 août 2020, lors d’une rencontre amicale face à Mélian, en Haute-Garonne.

« Une touche a été rapidement jouée. Il a reçu le ballon et a fait une passe quand il a été plaqué. Un plaquage a priori normal. Il s’est relevé en râlant avant de s’effondrer », a raconté un témoin de l’effroyable scène à La Dépêche. « Rien de violent », assurent d’autres au Petit Bleu.

Une heure après son plaquage, survenu à 17h40, Peter Janicot succombait à un arrêt cardiaque, malgré l’intervention des secours, qui ont pris le relais après le massage cardiaque pratiqué par les soigneurs des deux équipes. Le décès de ce sportif de 30 ans a été prononcé à 18h30.

« Il allait devenir papa dans quelques mois », a précisé le même témoin à La Dépêche. Sa compagne Maëva, enceinte, se trouvait parmi les spectateurs qui assistaient à ce match amical, le premier depuis l’interruption des rencontres causée par la crise liée au Covid-19. Cette saison, le joueur de Rugby Peter Janicot s’était promis de jouer plus souvent.

Le parquet de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la mort de Peter Janicot. Une autopsie a même été commandée. « Pour le club de rugby, ce drame constitue une catastrophe. Tout le monde est atterré. Pour le rugby, ce n’est pas bon non plus. mourir à 30 ans, dans la force de l’âge, comment l’accepter ? », s’est interrogé un dirigeant du club au Petit Bleu.

Dans un communiqué, la Fédération française de rugby a tenu à adresser « ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches et au club du Stade saint-gaudinois ». Peter Janicot n’est pas le premier rugbyman à périr après un placage. Le cas de Nicolas Chauvin, jeune espoir du stade Français décédé à 18 ans dans les mêmes circonstances, avait également été médiatisé. Le père du jeune homme avait d’ailleurs porté plainte pour homicide involontaire.

Sur Facebook, la compagne de Peter Janicot a tenu à lui rendre hommage. « Je porte en moi mon Amour ‘le cadeau de toute une vie’, comme tu me disais. Et je sais que tu es là, avec moi et bébé chat comme tu disais. Et je sais que tu seras toujours là près de nous. Je sais que jamais tu ne me laisseras tomber, que tu avanceras avec moi. (…)

Je te promets de t’aimer chaque jour de ma vie, comme on se l’est promis, je te promets aussi que notre bébé ne manquera de rien, qu’il grandira avec une pièce du puzzle en moins, mais qui n’est pas perdue. Cette pièce du puzzle, elle sera là et se sera la plus magique de toutes, je t’en fais la promesse », a joliment écrit Maëva.