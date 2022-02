Le sacre du Sénégal n’aura aucune incidence sur les qualifs au mondial

La victoire du Sénégal aux tirs au but n’aura aucune incidence sur les qualifications à la Coupe du monde 2022, ont prévenu le coach adjoint et le gardien des Pharaons, ce dimanche en conférence. ‘’Nous avons une très bonne compétition, on est arrivé fatigué ce soir, mais on félicite le Sénégal qui est un beau vainqueur’’, a déclaré Diaaekdin Sayed Fadl. Il avertit que les barrages pour le Mondial 2022, prévus en mars, seront une autre paire de manche.

‘’L’équipe s’est présentée ces quatre derniers mois et a joué beaucoup de compétitions : les éliminatoires de la coupe du monde, la Coupe arabe de la Fifa et cette Coupe d’Afrique des nations. Nous arriverons à ces barrages avec l’objectif de nous qualifier’’, a précisé le technicien égyptien.

Malgré la défaite, l’Egypte a réussi une bonne performance, a ajouté son coach adjoint, obligé de se mettre sur le banc, à cause de l’expulsion du titulaire Carlos Queiroz lors de la demi-finale contre le Cameroun. ‘’L’Egypte a fait un bon tournoi, je félicite les joueurs qui ont tout donné’’, a-t-il dit.

Le gardien Mohamed Gabaski, élu homme du match, a abondé dans le même sens, parlant de bonne performance au cours de cette CAN. ‘’Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes ce soir, mais la chance a choisi le Sénégal’’, a-t-il reconnu, soulignant qu’il n’y a pas à avoir des regrets ou de la honte.

Les Pharaons vont bien se préparer pour aller à la conquête d’autres compétitions, a-t-il dit, prédisant que le futur sera brillant. Il assure que les qualifications à la Coupe du monde restent un objectif pour les Pharaons.

Après cette finale de ce dimanche 6 février, les deux équipes du Sénégal et de l’Egypte joueront les barrages qualificatifs à la Coupe du monde en mars prochain.

