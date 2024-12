Le SAES demande la réouverture de l’université de Ziguinchor

Le Secrétaire général national du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) a visité hier et avant-hier l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ). A l’issue de sa visite, David Célestin Faye s’est désolé de la situation qui prévaut dans ce temple du savoir. «Une université sans ses étudiants, sans ses enseignants, sans son personnel administratif n’est pas une université», a regretté M. Faye. Il a pu rencontrer les autorités de l’UASZ, à qui il a demandé de la rouvrir. «On ne peut pas refaire les mêmes erreurs qu’à l’UCAD. Il faudrait sécuriser rapidement l’université et la rouvrir dans les meilleurs délais», a-t-il dit.

«Nous condamnons la violence envers les enseignants et le personnel, et il faudrait que les auteurs de ces violences soient sanctionnés comme le prévoient les conseils de discipline», a appelé M. Faye. Aussi demande-t-il au ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de tenir ses promesses. «Les engagements qui ont été pris lors des tournées, mais aussi lors du séminaire, qu’il les respecte. Un homme n’a que sa parole. Nous voulons que le ministre respecte ses engagements pour le bien de tout le monde», a plaidé le Sg national su SAES.

Sur la question des chantiers, il dit : «C’est indigne d’une université, ces bâtiments-là sont en construction depuis 10 ans bientôt. Il faut les auditer comme l’a demandé le Président. Nous sommes favorables à l’audit des chantiers, mais aussi à la livraison dans les meilleurs délais pour que nous puissions rattraper ce qui nous reste de l’année académique 2023-2024.»

Quid de sa rencontre avec le Recteur de l’UASZ ? «Il nous a dit que les instances académiques sont en train de se réunir. D’ailleurs, le conseil va se réunir bientôt, après les UFR, et nous avons espoir qu’ils vont rouvrir l’université pour que les étudiants puissent revenir», a répondu le syndicaliste.

Par ailleurs, il appelle les étudiants au calme. Pour lui, «l’université n’est pas une zone de non-droit dans laquelle chacun fait ce qu’il veut». «Il faudrait que les leçons de l’UCAD puissent servir et que l’on arrête la violence, les casses et saccages, et que l’on puisse venir enseigner dans les meilleurs délais. Nous espérons que nous serons entendus parce qu’après, le SAES dégage toute responsabilité sur ce qui pourrait advenir de l’année académique 2023-2024», a déclaré David Célestin Faye.

Sur un autre registre, le SG national du SAES clame : «Nous attendons depuis 6 mois la mise à disposition d’un décret sur la réversion des pensions aux veufs et veuves des enseignants décédés. Ce décret a été signé et perdu. Depuis lors, nous attendons qu’il soit réintroduit. Le SAES a tout dit sur ce décret, mais malheureusement toutes les promesses n’ont pas été tenues et dans les jours qui viennent, le SAES sera obligé de sortir pour réclamer ce décret qui est une question de dignité. Ce n’est pas un don, c’est une question de droit que nous allons régler dans les prochains jours.»