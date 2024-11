Le SAES dénonce le non-respect des engagements pris par Abdourahmane Diouf

Le Bureau national (BN) du Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) a publié un communiqué en date du 23 novembre 2024 pour se prononcer sur la situation universitaire, après une réunion tenue le vendredi 22 novembre à Dakar. Les syndicalistes ont dénoncé les engagements non tenus par leur ministre de tutelle, Dr Abdourahmane Diouf.

Voici l’intégralité du communiqué :

Le Bureau National (BN) du Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) s’est réuni le vendredi 22 novembre 2024 à Dakar à l’effet d’examiner la situation universitaire. L’analyse des procès-verbaux des dernières Assemblées générales de campus a permis de faire les constats suivants :

Le non-respect des engagements pris par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) lors de ses tournées dans les universités publiques , avec comme conséquences immédiates une perturbation des activités pédagogiques dans certaines universités ;

Concernant le point du protocole d’accord relatif à la pension de réversion, le SAES a été informé que le décret modifiant le décret n° 2020-1788 du 23 septembre 2020 portant création d’une allocation spéciale de retraite au profit des enseignants et chercheurs titulaires des universités, examiné et adopté lors du conseil des ministre du 28 février 2024, en même temps que la loi d’amnistie, a été « mystérieusement » perdue dans les « méandres de l’administration ». Le SAES, après avoir dénoncé avec vigueur ce fait inimaginable dans un État organisé, a malgré tout accepté la proposition du MESRI de réintroduire une nouvelle version du décret en vue de sa signature. La signature de cette nouvelle version, maintes fois annoncée par le MESRI, n’a jamais eu lieu sans qu’on en connaisse les véritables raisons.

Par conséquent, le SAES fait constater que l’absence de solutions durables à ces problèmes, ajoutée à la non livraison des infrastructures pédagogiques et sociales, le déficit d’enseignants ainsi que l’insuffisance des budgets sont autant de freins pour un retour à une année académique normale. Cette kyrielle de difficultés, compromet sérieusement la stabilité du sous-secteur de l’enseignement supérieur malgré les efforts consentis par les chercheurs et enseignantschercheurs.

La délégation du BN reçue par le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS), le jeudi 21 novembre 2024, a rappelé l’ouverture et la disponibilité du SAES pour la pacification de l’espace universitaire. Elle a toutefois précisé que la réversion des pensions aux ayants-causes des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés est une question de justice et d’équité non négociable consacrée par la loi 81-52 sur le code des pensions civiles et militaires.

Le SAES appelle tous ses militants de toutes les sections et coordinations à la mobilisation en vue de continuer la lutte dans les prochains jours pour le règlement définitif de cette injustice et pour s’opposer à toute tentative de remise en cause des acquis .

Fait à Dakar, le 23 novembre 2024