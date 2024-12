Le «PROJET» invisible…Le Sénégal au bord de l’asphyxie

Depuis huit (8) mois, le Sénégal a changé de régime. Les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont pris le pouvoir. Si Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye ont été portés au pouvoir, c’est grâce à un «PROJET» qu’ils ont vendu aux sénégalais. Malheureusement, la concrétisation de ce projet se fait toujours attendre. Et le pays est au bord de l’asphyxie. Beaucoup de secteurs sont en souffrance.

Le nouveau régime se perd dans les priorités. Depuis que le duo Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye est arrivé au pouvoir, la traque des supposés voleurs est la seule chose qui marche. Sur les réseaux sociaux, les membres de Pastef jouent le rôle de gendarmes. Ils indiquent souvent les personnes qui doivent être arrêtées. Parfois, leur complaintes aboutissent à des arrestations. Et quand un des leurs est arrêté, c’est toute l’armée virtuelle qui demande sa libération. L’affaire Khalifa Rappeur est un cas flagrant.

Pendant que le régime perd son énergie dans la traque, les sénégalais ne savent plus à quel saint se vouer. La crise dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) en est un exemple patent. Face à l’arrêt des chantiers majeurs et aux dettes intérieures non réglées, le secteur subit une baisse de près de 25 % de la consommation de ciment dans le pays. Ce qui n’est pas sans conséquences chez les gorgorlous (débrouillards) sénégalais. Ils sont en train de vivre un véritable calvaire.

« Plus de 10 000 licenciements ont déjà eu lieu dans les entreprises du BTP », selon le secrétaire général du syndicat des travailleurs du secteur qui sonnait l’alerte fin octobre. À l’en croire, des grandes entreprises comme Eiffage, CDE, et Soseter enregistrent des licenciements massifs : respectivement entre 1 500 et 1 600, plus de 900, et au-delà de 1 000 emplois perdus. En comptant les entreprises sous-traitantes, ce nombre s’élève à bien plus de 10 000 emplois perdus.

Une situation qui se vérifie sur le terrain. De nombreux chantiers ont été arrêtés par le nouveau régime. L’impact de cette paralysie sur l’emploi est tout aussi alarmant. D’où l’appel à l’aide d’un acteur du secteur. Dans un texte dont Xibaaru a reçu copie, il interpelle directement le premier ministre, Ousmane Sonko. Il lance un appel au secours pour le secteur qui est à l’agonie. Même Pape Ale Niang est d’avis qu’il est urgent de relancer tous ces travaux. Un appel qui ne devrait pas tomber dans l’oreille d’un sourd si le régime ne veut pas faire face à la colère des travailleurs.

«Les arrêts massifs des travaux, la suppression d’emplois dans des entreprises majeures comme Eiffage et de nombreuses autres structures, ont plongé des milliers de familles dans une précarité insupportable. Nous, entrepreneurs, artisans et ouvriers, sommes au bord de l’asphyxie. En tant que pilier du développement économique et infrastructurel, le secteur du BTP joue un rôle crucial pour notre pays. Aujourd’hui, ce pilier vacille, mettant en danger des milliers d’emplois directs et indirects. Les entrepreneurs ne peuvent plus honorer leurs engagements financiers, les ouvriers perdent leurs moyens de subsistance», a-t-il écrit dans sa lettre.

Le secteur du BTP est à l’image du Sénégal. Beaucoup de secteurs d’activité sont à l’agonie. Ce qui impacte directement les sénégalais. Certains prédisent même une «situation d’insécurité alimentaire critique à pire». En français simple, les sénégalais risquent de vivre des lendemains plus sombres si le nouveau régime ne met pas en marche le «PROJET» qui vise l’horizon 2050.

Sur les réseaux sociaux, les sénégalais ne cachent plus leur déception. Le pays agonise de tous les côtés. Les pères et mères de familles sont pris en tenailles par la cherté des prix et le manque d’emploi. Il est urgent pour le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko de recentrer leur priorité. Le régime doit éviter les «grandes gueules» qui sont sur la toile. Une nation ne se construit pas sur la vengeance et des arrestations. Les priorités sont ailleurs !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn