Où Sonko passe…les partis trépassent : APR, PDS, AFP, PS…Tous morts

Avec Ousmane Sonko, c’est un Sénégal nouveau qui prend sa source dans l’alternance du 24 mars 2024. Tous les vieux partis historiques qui faisaient l’histoire politique du Sénégal, ont porté le linceul macabre qui marque la fin d’une épopée politique. Le parti Socialiste (PS), le Parti démocratique Sénégalais (PDS), L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) et l’Alliance Pour la République (APR) considérés comme les plus vieux partis politiques encore en activité avec des instances régulières, ont cessé d’exister le jour où le parti radical, Le Pastef, a pris le pouvoir. L’ascension de Sonko lors de la présidentielle et sa confirmation pendant les Législatives, ont sonné le glas des partis historiques.

Ils étaient les partis les plus puissants du Sénégal. Et l’un d’eux, le Parti Démocratique Sénégalais, a été l’un des partis d’opposition qui a changé les rapports de forces dans le jeu et le débat démocratiques. Abdoulaye Wade est un leader charismatique en Afrique et il reste pour plusieurs générations, une référence en matière politique. Le PDS est à l’image du parti socialiste du Sénégal qui a été le premier parti au pouvoir avec les Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye qui sont de grandes figures politiques du 20ème siècle. Et on peut aisément coller à ces deux monuments politiques, de nouveaux partis qui repris le flambeau politique.

L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) fondée par Moustapha Niasse en 1999, est née des flancs du Parti socialiste. Et ce parti fait partie des acteurs de la première alternance politique au Sénégal. Ce parti a même soutenu Macky Sall dans la chute d’Abdoulaye Wade en 2012.

Le parti de Macky Sall, l’Alliance Pour la République (APR) né en 2008, formé par des dissidents du PDS de Wade, dirigera le Sénégal pendant 12 ans jusqu’à l’arrivée du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) d’Ousmane Sonko qui efface tout sur son passage. Le PS a survécu au PDS et ce dernier a survécu à l’APR. mais aucun de ces partis ne survivra à PASTEF.

Partout ou Sonko passe, aucun parti ne survit. Le parti démocratique Sénégalais (PDS) n’est plus que l’ombre de lui-même depuis le 24 mars 2024. Le parti hérité par Karim par la seule volonté de son père Abdoulaye Wade, n’est plus ce qu’il était. Certes le siège du parti est visible sur la VDN mais les locaux ressemblent à un château hanté avec de grandes pièces vides et des instances politiques qui sont irrégulières. Des inconditionnels du vieil Abdoulaye Wade ont fait scission pour protester contre la gestion opaque de Karim Wade. Mais ce dernier reste sourd et assiste à la destruction du plus vieux parti d’opposition d’Afrique.

L’APR de Macky Sall va subir le même sort que le PDS des Wade. Macky Sall s’est entêté à vouloir être le seul maître à bord de ce parti. Malheureusement Ce parti va être le pire ennemi de l’actuel premier ministre, Ousmane Sonko. Ce dernier a, pendant tout son passage dans l’opposition, accusé l’APR d’être une entité à la solde de l’impérialisme et du néo colonialisme. Et depuis la prise du pouvoir par le PASTEF de Sonko, l’APR est devenue la principale cible du parti au pouvoir. Ce qui a poussé plusieurs de ses responsables politiques à la transhumance. L’APR est comme vidée de sa substance.

Et l’APR n’est pas le seul parti dans ce cas. Tous les grands partis sont en train de mourir depuis la prise du pouvoir par Sonko. Ils sont tous devenus inexistants. Le Parti socialiste est presque mort. L’AFP vit ses derniers instants. Le PDS a complètement explosé. Et l’APR aux mains de deux pelés 3 tondus. Le Leader de l’APR, Macky Sall, est absent du territoire. Le leader du PDS, Karim Wade n’a plus mis les pieds au Sénégal depuis 8 ans. Le PS n’a plus de leader. Et l’AFP se cherche un leader. Alors comment ces partis qui n’ont plus de leader, puissent faire le poids devant un parti aussi puissant que le PASTEF ?

