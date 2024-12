Boxe : Oleksandr Usyk bat encore Tyson Fury et reste le roi des lourds

Ce n’est pas le plus grand, pas le plus lourd, mais c’est définitivement le plus fort ! Le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk a une nouvelle fois battu le colosse Tyson Fury ce samedi soir, à Ryad, en Arabie saoudite, conservant ses ceintures WBA, WBO et WBC de champion du monde des poids lourds. Déjà vainqueur du Britannique en mai, ce dernier lui promettait l’enfer dans cette revanche tant attendue. Mais c’est encore une fois « Le Chat », à la vitesse et la technique exceptionnelles, qui a eu raison de la puissance du Gipsy King.

Usyk s’est imposé aux points par décision unanime. Plus précis, l’Ukrainien de 37 ans a imposé son rythme en touchant Fury à plusieurs reprises avec son crochet gauche. Il s’est vu attribuer le combat 116-112 par les trois juges et reste invaincu en 23 combats.

Pourtant, le Britannique a cette fois fait preuve de patience, touchant lui aussi son adversaire à plusieurs reprises. Mais Usyk n’a jamais vacillé, malgré un déficit de poids de plus de 25 kg et une taille largement inférieure (15 cm de différence). De son côté, l’Ukrainien a lui fait mouche grâce à sa redoutable précision, profitant de sa dextérité et son aisance sur le ring pour éviter le jab et le fameux « bras arrière » de Fury.

Et comme en mai dernier, où Usyk l’avait emporté par décision partagée, l’opposition de ce samedi fut tout aussi relevée et serrée. Au point que l’issue du combat n’était une évidence pour personne, même si les juges ont accordé la victoire au champion du monde par décision unanime.

Source MSN