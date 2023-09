Le Sénégal dans l’urgence d’un centre des grands brulés (CGB)

LE SENEGAL DANS L’URGENCE D’UN CENTRE DES GRANDS BRULES (CGB).

Depuis quelques jours notre famille à Derkle, Oui la famille DIOUF dont parle la Presse est le domicile du frère de mon père Babou DIOUF. Une famille DIOUF victime d’un incendie sans précédent avec son lot de morts et de désagréments. Un incendie d’une rare violence occasionné par l’explosion d’une bonbonne de gaz.

Cependant il faut déplorer le retard dans les secours et l’absence de structures hospitalières dignes de ce nom pouvant accueillir les brûlés de troisième degré qui n’existent nulle part au Sénégal.

Une carence à déplorer et à dénoncer.

Une question d’actualité quand il s’agit des grands changements qui attendent le Sénégal avec l’exploitation du Pétrole et du gaz prévue très prochainement.

En réalité l’idée d’un centre des grands brûlés était agitée lors du passage du Professeur Awa Marie Coll SECK à la tête du ministère de la Santé et de l’Action sociale de 2012 à 2017. Un projet porté par le Lions club, l’association des femmes médecins avec le Docteur Seynabou Ba conseillère technique et le Directeur de l’hôpital Fann le Professeur Cheikh Tacko Diop.

Un projet ambitieux qui avait retenu mon attention et mon implication personnelle pour sa mise en place et sa réussite. Ainsi des réunions ont été organisées pour un fort plaidoyer, un engagement à un plus haut niveau de l’Etat et un appel à la solidarité qui avait déjà reçu un soutien financier depuis l’étranger pour démarrer les travaux dans l’enceinte du Centre hospitalier Universitaire de Fann.

Un projet qui a aujourd’hui du plomb dans l’aile par manque de financement et de volonté politique.

C’est pourquoi l’implication de Monsieur le Président de la République pour l’aboutissement de ce grand projet est vivement souhaitée.

En effet avec l’exploitation du pétrole et du gaz prévu très prochainement

Le Sénégal est à la croisée des chemins pour la création d’un centre des grands brûlés. Présentement seul l’hôpital Principal de Dakar est la seule structure hospitalière pouvant accueillir des brûlés de troisième degré avec une prise en charge pas aux normes et des lits non adaptés.

C’est pourquoi nous en appelons vivement et solennellement à l’implication personnelle de Monsieur le Président de la République Macky Sall et à l’implication du secteur privé et des bonnes volontés pour la construction d’un centre des grands brûlés (CGB) répondant aux normes internationales avec une technologie de dernière génération pour faire face aux défis de l’exploitation du Pétrole et du Gaz prévue en 2024. Un grand défi qui mérite l’implication de tous les sénégalais pour la construction d’un centre des grands brûlés dans notre pays car comme dit l’adage « administrer c’est prévoir ».

Au demeurant nous saluons la démarche de la fondation Sénélec qui s’inscrit dans une logique d’anticipation, de prise en charge et prospective avec l’exploitation prochaine du Pétrole et du Gaz pour une prise en charge adéquate des grands brûlés

La fondation Sénélec qui va construire sur financement propre à hauteur de 20 milliards à l’hôpital Principal de Dakar un centre des grands brûlés.

Les travaux devraient démarrer au plus tard en décembre prochain.

Avec la Polyclinique et le centre des grands brûlés l’hôpital Principal de Dakar sera une structure hospitalière de niveau 4 répondant aux normes internationales.

M’Baye DIOUF