Le Sénégal et l’Espagne veulent une émigration…«plus sûre»

Le Président Bassirou Dio­maye Faye a reçu, hier, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Cette visite intervient dans un contexte de recrudescence de l’émigration clandestine à partir des côtes sénégalaises. Cette question était donc au cœur des échanges entre les deux hommes. Dans sa déclaration face à la presse, le chef de l’Etat a fait part de sa préoccupation face aux «départs massifs à partir des côtes sénégalaises avec l’Espagne comme destination». A ce propos, il assure que son gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Ousmane Sonko, «travaille actuellement sur les voies et moyens de stopper les vagues de départs clandestins», renseigne Le Quotidien.

Dans la même veine, il soutient que «notre pays continuera de lutter contre l’émigration irrégulière avec ses partenaires dont l’Espagne». Mais, indique le Président Faye, «à côté des mesures répressives, une coopération plus étroite entre les pays est nécessaire pour lutter contre les causes profondes de ce phénomène». D’après lui, il s’agit d’une part, de «développer des projets visant à fixer les candidats à l’émigration irrégulière dans leurs terroirs et, d’autre part, de promouvoir une mi­gration sûre et ordonnée». Le Premier ministre espagnol a pour sa part salué l’excellente «expérience de collaboration dans le domaine migratoire» avec le Sénégal. Selon Pedro Sanchez, cette coopération doit être renforcée. Face à la presse, le Pm du Royaume d’Espagne a aussi rappelé l’existence d’un mé­morandum d’entente entre Madrid et Dakar portant sur la migration circulaire, «plus sûre», et qui s’inscrit dans la légalité.

Il faut noter que le président de la République et le Pm espagnol ont aussi échangé sur d’autres sujets de coopération. A en croire Bassirou Diomaye Faye, ils sont convenus «des voies de renforcement de la coopération dans les domaines tels que l’agriculture, la formation professionnelle et technique, l’industrialisation et la digitalisation qui sont des priorités pour notre pays». En outre, il a tenu à rassurer son invité, soutenant que «les investisseurs espagnols sont les bienvenus». Et d’ajouter : «J’encourage vivement leur contribution à la réalisation de nos objectifs de coopération.» Pedro Sanchez a quant à lui réaffirmé la volonté de son pays d’intensifier sa coopération avec le Sénégal dans plusieurs autres domaines, ajoutant avoir eu, avec le Président Faye, «un dialogue fructueux d’intérêt commun, axé sur le développement économique».