Homme de l’Année 2019: Chapeau bas au DG des Douanes M. Oumar Diallo…

Par Moustapha sow, journaliste

Il n’y a pas plus méritant que le DG des douanes Sénégalaises pour cette distinction de cette année 2019. Sous la coupole et les ordres de M. Oumar Diallo, notre douane s’est montrée, de fort belle manière, à hisser la bonne réputation du Sénégal au niveau sous-régional et international, avec des saisies record de cocaïne, jamais égalées.

En 2019, M. Oumar Diallo a marqué les esprits de tous les citoyens.

Son pari gagnant et son sacerdoce ont été la rigueur, la perspicacité, la droiture, l’honnêteté… dans le travail.

Le Sénégal a été inondé de poudre en juin 2019. Plus d’une tonne de cocaïne a été saisie par les douanes sénégalaises au port autonome de Dakar en trois jours. Après une première saisie de 238 kg dans des véhicules neufs, le 26 juin 2019, une autre saisie de 798 kg a été opérée dans les mêmes circonstances dans 15 véhicules neufs du navire Grande Nigéria de l’armateur Grimaldi en provenance de Paranagua (Brésil) à destination de Luanda (Angola), le 29 juin.

Quinze personnes (dont des Sénégalais, un couple allemand, le capitaine italien du bateau et son marin) ayant des liens directs ou indirects avec ce trafic avaient été arrêtées. Placés sous contrôle judiciaire au terme de leur audition, le couple allemand (Lukas Schmitzberger et Carolin Verena Stanzi) ainsi que le capitaine du bateau Matera Borgia Pasquale et son marin Paolo Almalfitano ont été autorisés à quitter le Sénégal sur décision du doyen des juges.

Face à la recrudescence des quantités de cocaïne saisies, le travail du DG des Douanes est loin de se terminer… Car, il y’a encore du chemin à faire pour enfin éliminer ce fléau qui ravage beaucoup de jeunes.

Maintenant, la question qui tarraude l’esprit des Senegalais et qui mérite moult équations est de savoir :

Qui protègent ces narcotrafiquants qui ont vraiment osé faire passer dans notre port des quantités de drogue inimaginables (des tonnes). Sans le soutien de » bras longs « , ces gens malintentionnées n’auraient pas eu le courage de faire transiter leur sale besogne (cocaïne) dans le port de Dakar.

C’est pour toutes ces raisons que le peuple entier lui décerne cette marque de sympathie pour le travail colossal abattu sans anicroches. Un Grand standing ovation est fait à son honneur pour les services rendus à la nation. La drogue est nuisible à la santé. Combien de personnes M. Oumar Diallo a-t-il pu sauver ?

Chapeau bas à M. Oumar Diallo, Directeur Général des Douanes.

TAPHA SOW JOURNALISTE