Le Sénégal n’est pas en ruine : Le PM « jaloux » de Macky…témoignages du Nigéria

Incroyable mais vrai ! Le Sénégal n’est ni au bord de la ruine comme le prétendait l’actuel premier ministre et les caisses de l’état ne sont pas vides. Macky Sall a bel et bien laissé un « Sénégal prospère » même si certains acquis démocratiques ont été bafoués. Et tout n’est pas mauvais. La justice a sauvé le Sénégal avec la fermeté du conseil Constitutionnel sur le report de la présidentielle. Et notre Sénégal se porte mieux que ces pays qui sont considérés comme les géants de l’Afrique. Ces constats ne sont pas ceux des Sénégalais mais des étrangers qui séjournent dans notre pays et dont les pays sont mis en avant. Voici le Sénégal développé, les témoignages contre les suspicions de Sonko…

Les déclarations sans fondement de Sonko

On a tous entendu le premier ministre Ousmane Sonko déclarer à la télévision que l’état est en ruine. En marge de la cérémonie de lancement de la journée nationale de l’arbre, Sonko a déclaré : « Aujourd’hui nous avons trouvé un État en ruine, les Sénégalais en seront quelque chose dans les prochains jours. Quand on aura fini, pour ne pas dire qu’on a quasiment fini, nous dirons aux Sénégalais de manière transparente, voilà ce que l’on vous a caché, voilà la situation du pays ». Et le premier ministre qui n’a encore rien apporté comme preuve pour montrer que le Sénégal est en ruine, se lance sur un autre chemin quelques jours plus tard…

Ousmane Sonko oublie qu’il avait dit que l’état est en ruine. Il se lance directement dans la confrontation avec son opposition en s’en prenant particulièrement à Amadou Ba qui avait annoncé qu’il fallait laisser un état de grâce au nouveau pouvoir : « Dans un pays démocratique, il faut bien une opposition qui s’oppose. Il faut aussi que les sénégalais sachent que cet État de grâce, nous n’en avons vraiment pas besoin. Nous savons ce que nous faisons et nous allons atteindre notre objectif ». Sonko est dans un « état en ruines » selon ses propres et dit aujourd’hui qu’il n’a pas besoin d’un état de grâce. L’état en ruines n’existerait donc pas.

Et cette déclaration à l’emporte-pièce du premier ministre sur la ruine de l’état sénégalais était sans fondement. L’état est loin d’être un état en ruines. Et ce sont des témoignages venus des grands pays africains considérés comme des pays développés qui disent que le pays des Senghor Wade, Diouf et Macky fait partie de pays émergents et serait même plus développé que le pays de l’Afrique de l’Ouest considéré comme le fer de lance de l’économie ouest africaine, le Nigéria

Macky a développé le pays…Les témoignages venus du Nigéria

Eh oui, vous avez bien lu. « Le Sénégal est un pays développé et même plus développé que le Nigéria » selon des nigérians qui interviennent sur la toile. Des nigérians en visite au pays de la Teranga, ont fait des constats sur les infrastructures routières, la maîtrise de l’énergie, et la qualité de la vie. Selon les nigérians qui s’expriment dans cette vidéo ci-dessous, le Sénégal dépasserait même leur pays qui subit chaque jour des coupures d’électricité de longues heures.

Sonko fait passer le Sénégal pour un pays miséreux

Ousmane Sonko attise-t-il la haine du peuple à l’encontre de l’ancien régime pour cacher son incompétence ? Dans un premier temps, il avance que les anciens dignitaires ont pillé le pays, ensuite il déclare que le pays est en ruines et enfin il brandit les conclusions des rapports des corps de contrôles pour démontrer que les caisses de l’état ont été pillées par Macky et ses différents gouvernements. Et tout ça sans preuve. Et quid de ses actions depuis 5 mois qu’il est premier ministre ? il dit toujours la même chose : « Dans les jours à venir… » Mais quand ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn