Ça chauffe…Diomaye et Sonko face à trois (3) gros problèmes

L’élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a suscité beaucoup d’espoir chez les sénégalais. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) leur avait vendu un projet très prometteur. Mais depuis leur arrivée au pouvoir, le duo Sonko-Diomaye fait face à la réalité du pouvoir. Le chef de l’Etat et son premier ministre sont devant des problèmes difficiles à résoudre. Mais si le nouveau régime veut gouverner sans entorse, il devra trouver des solutions à ces phénomènes.

Au Sénégal, le taux de chômage (élargi) est passé de 21,5% au premier trimestre de 2023 à 23,2% sur la même période en 2024, soit une hausse de 1,7 point de pourcentage. Les jeunes occupent le plus grand pourcentage. Cette jeunesse, avait placé tous ses espoirs en Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Lors de la campagne, ces deux membres du parti Pastef leur avaient promis d’avoir la solution à tous leurs problèmes. Promesse qui les a poussé à voter pour le projet.

Malheureusement, le projet n’a pas encore pondu de solutions. Le désespoir des jeunes est de plus en plus grandissant. Et les nouvelles autorités n’ont posé aucun acte visant à résoudre ce problème. En attendant qu’il y ait des solutions, les jeunes ont repris le chemin de la mer. Le phénomène de l’émigration clandestine prend des proportions plus qu’inquiétantes. Depuis l’arrivée de Diomaye, au péril de leur vie, des milliers de personnes se sont engagées sur des embarcations de fortune pour rallier l’Europe, via notamment l’Atlantique. La majorité perdra la vie dans cette aventure dangereuse.

«L’avenir du monde se trouve en Afrique et vous devez en être conscient. Le seul continent qui a encore une marge de progression et de croissance importante, le seul continent qui devrait porter la croissance du monde dans les 50 prochaines années. Ce continent, c’est l’Afrique», avait déclaré le premier ministre lors d’un déplacement à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Un discours qui n’a pas empêché les jeunes de continuer à braver les océans. Il ne se passe plus un seul jour sans que les forces de défense et de sécurité n’interpellent des candidats à l’émigration.

Si les jeunes ont repris ce voyage mortel, c’est parce qu’ils sont étranglés par la cherté de la vie. D’où l’urgence pour le Président et son premier ministre de trouver des solutions à ce fléau. Dans le cas contraire, le régime pourrait faire face à un mécontement général des jeunes. Ces derniers ont été le fer de lance du Projet. Ils ont tout donné pour faire en sorte que des membres de Pastef soient au pouvoir. Sans eux, le parti au pouvoir n’aurait jamais réussi à mener sa révolution à terme.

Mais ce n’est pas pour aujourd’hui. «Lorsque nous aurons obtenu la souveraineté alimentaire et dans d’autres domaines, notre économie sera en mesure d’absorber tous les jeunes demandeurs d’emploi qui n’auront plus besoin de prendre les pirogues pour rejoindre l’Occident», a déclaré le ministre El Malick Ndiaye dans un entretien.

Le troisième et dernier problème du régime est lié aux inondations. Depuis le début de l’hivernage, beaucoup de sénégalais ne dorment plus d’un bon oeil. Les inondations ont repris de plus belle. Ce qui se passe actuellement à Touba en est un exemple patant. À 24 heures du Grand Magal de Touba, Plusieurs habitants risquent de célébrer cet événement commémorant le départ de Cheikh Ahmadou Bamba dans les eaux pluviales.

Dans plusieurs quartiers, les eaux des dernières pluies ont provoqué des inondations. Le ministre de l’eau et de l’assainissement s’est rendu sur place en fin de semaine dernière pour tenter de soulager les populations. Mais le mal est toujours là.

Il en est de même dans de nombreux quartiers. La dernière pluie enregistrée à Dakar a aussi laissé des stigmates. Des pluies qui ne sont qu’à leur début. Le ministère et le service censés être en première ligne dans ce combat contre les inondations sont secoués par un scandale. Ce qui ne sera pas sans conséquence pour Diomaye dans cette lutte. Ce qui doit motiver le régime de Diomaye, c’est de prendre à bras le corps ce problème qui commence à faire couler beaucoup d’encre et de salive.

Le duo Diomaye-Sonko est attendu sur plusieurs fronts. Le véritable adversaire de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye c’est le problème des sénégalais. Alors, le Président et son premier ministre devraient accélérer la cadence pour réduire l’ecart qui les sépare des électeurs.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn