Diomaye c’est Touki-Touba-Tivaouane (3T)…Sonko c’est Diay dolè-Dàq (3D)

Le Sénégal, pays considéré comme le plus démocratique de l’Afrique de l’Ouest vient de montrer un nouveau visage avec la dernière élection présidentielle. Les jeunes ont fait valoir leur majorité sur le fichier électorale en choisissant le plus jeune président de la république du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye élu président à 44 ans a déclaré qu’il souhaite que son Premier ministre devienne président et passe son temps à voyager (Touki) et rendre visite aux foyer religieux. Le premier ministre aussitôt nommé parle comme s’il était encore opposant, licencie au sein des entreprises publiques et parapubliques et punit les opposants et…la presse.

Depuis 1960, le Sénégal a connu 5 administrations. La continuité de l’état a toujours caractérisé le passage d’une administration à une autre. Un président s’en va, un autre arrive mais l’administration demeure. De Senghor (1960) à Macky (2012) en passant par Diouf (1981) et Wade (2000), les différentes administrations ont vu défiler des Premiers ministres en charge de l’exécution des lois sous la réserve de la signature du Chef de l’état. C’était comme ça jusqu’à l’arrivée du nouveau régime installé en mars 2024…C’est tout le contraire et pourtant rien n’a changé.

Diomaye fait la place à Sonko

Le président nouvellement installé se nomme Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il est le plus jeune président de l’histoire du Sénégal. Senghor est président à 54 ans, Abdou Diouf à 45 ans, Abdoulaye Wade à 74 ans et Macky à 51 ans. Diomaye devient président à 44 ans. Les jeunes s’attendent à une politique de rupture et surtout de plein emploi pour eux. Mais le président de la République a une autre idée en tête. Il parle de l’avenir de son premier ministre : « Je lui souhaite vivement de devenir président de la République parce que je le connais. Je le lui souhaite parce que je sais qu’il peut remplir la fonction et parce que je souhaite au Sénégal la paix ».

Diomaye Touki

Le président Diomaye qui souhaite à son premier de devenir Président pour un Sénégal de paix, lui fait la place et préfère se donner un rôle honorifique. Le Président voyage. En quelques semaines, il avale des milliers de kilomètres entre la France sa destination privilégiée, et les foyers religieux, Touba, Tivaouane, Bignona, Médina Gounass. Le président signe les décrets de nominations mais on voit la main de Sonko derrière les nominations de rappeurs comme PCA et de plusieurs militants de Pastef aux postes de DG. Diomaye n’est plus responsables dans Pastef. Le Président de Pastef se nomme Ousmane Sonko.

Sonko devient l’homme fort du régime

Quand on parle du nouveau pouvoir, un seul nom vient à la bouche. Ousmane Sonko. Quand on parle de nomination, on ne dit pas « Diomaye » mais on tout simplement Ousmane Sonko. Dans la bataille qui oppose le ministre de l’Assainissement à l’ex Dg de l’ONAS, tout le monde cite Sonko dans cette affaire et pourtant c’est Diomaye qui les a tous nommés. On ne parle pas de Diomaye dans les nominations de Waly Diouf Bodian au Port, de Lamine Niang au Journal le Soleil…Tous sont unanimes que ces nominations sont l’œuvre de Sonko.

Sonko parle et licencie

Le premier ministre est son seul opposant. Il parle comme s’il était encore cet opposant. Il oublie qu’il est au pouvoir. Ses paroles blessent comme ce fut le cas du voile dans certaines institutions chrétiennes. Son comportement frustre comme dans certaines cérémonies ou c’est le président qui attend le PM (la journée des Forces Armées). Et les mouvements observés dans certains sociétés portent la signature du PM. Le directeur de l’ENA voit la main de Sonko dans son limogeage. Les 700 employés du Port autonome de Dakar et les 500 de la Lonase dont les contrats n’ont pas été reconduits voient la main de Sonko dans leurs licenciements.

Et ce n’est pas tout. Le nom du Premier ministre Ousmane Sonko revient dans la mauvaise situation que vit la presse et certains activistes et influenceurs apparentés à l’opposition. Les quotidiens Stades et Sunu Lamb déposent bilan et ferment complètement. Des comptes bancaires de certains organes de presse bloqués. Mes journalistes ruent dans les brancards et pointent du doigt, Ousmane Sonko. Les opposants sont menacés par les corps de contrôle. Et Ousmane Sonko leur prédit même une reddition des comptes avec un système judiciaire réaménagé. Des magistrats sont envoyés dans la « chaudière » de Tambacounda…en guise de punition pour avoir chargé l’opposant Sonko…

Sonko protège des ministres-voyous et raille l’opposition

Ousmabe Sonko se croit béni des Dieux. Il se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Le premier ministre qui se dit irréprochable, innocent de toutes les accusations du régime de Macky et que l’on appelle « Mou Sell Mi » est interpélé dans le scandale de l’ONAS (Office Nationale de l’Assainissement du Sénégal) ou le ministre du département, considéfé comme son protégé, est mouillé jusqu’au cou. Au lieu de se prononcer sur ce scandale qui tient en haleine les populations, Sonko nargue l’opposition par un discours considéré par les analystes comme de la diversion…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn