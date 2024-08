Guerre des «Cheikh»…Diomaye et Sonko face à un véritable scandale

Le régime de Bassirou Diomaye Faye est secoué par ce qui pourrait être considéré comme un gros scandale. Le directeur général Cheikh Dieng a été viré trois (3) mois après sa prise de fonction. Il a donné sa version des faits. Cheikh Dieng, par ailleurs leader du Parti Fepp Tawfekh, a vilipendé le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Une passe d’arme qui indispose le président et son premier ministre. Pour éviter d’être dans une mauvaise position, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye doivent prendre à bras le corps ce problème qui fait grand bruit dans les rangs du Parti (PASTEF) et de la coalition au pouvoir.

C’est la guerre entre Dr Cheikh Dieng et Cheikh Tidiane Dieye ! L’ancien directeur de l’ONAS (Office National pour l’Assainissement du Sénégal) refuse de passer pour un corrompu. Beaucoup de médias avaient annoncé que son limogeage était dû à un véhicule qu’il aurait reçu. Mais en conférence de presse, ce vendredi, il a donné les véritables raisons de son éjection. Loin de s’en arrêter là, l’ancien DG de l’ONAS a tenu de graves accusations sur l’actuel ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Accusations qui méritent d’être éclaircies.

Selon l’ex DG de l’ONAS, le ministre Cheikh Tidiane Dieye aurait personnellement ordonné «de stopper un appel d’offres en cours pour attribuer le marché directement aux entreprises qu’il avait choisies». Face à la presse, il a accusé le ministre d’avoir dépossédé les entreprises Tawfekh Taysir et Delgas de leurs marchés pour les redistribuer à Delta et Vicas. «Ce ne sont pas de simples accusations. C’est la réalité du secteur de l’assainissement. Voilà le vrai visage de Cheikh Tidiane Dieye, un ministre qui obéit aux ordres des lobbies. J’assume pleinement mes propos», a-t-il déclaré. Des accusations qui font couler beaucoup d’encre et de salives.

Malgré la gravité des accusations, le ministre Cheikh Tidiane Dieye n’a toujours pas donné des explications aux sénégalais. Pire, des documents estampillés confidentiels sont partagés sur les réseaux sociaux. Comme l’avait déclaré Xibaaru dans son précédent article, cette affaire est une véritable entorse aux 3J (Jub Jubal Jubanti) de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Le président et son premier ministre sont sur un terrain glissant. Ils ont l’obligation de faire toute la lumière sur ce dossier. Pour un régime qui appelle à la transparence, ce dossier ne saurait être passé sous le coude. Le ministre doit répondre des graves accusations de l’ancien DG.

Le président, qui a prononcé le limogeage de Dr Cheikh Dieng, doit exiger de son ministre la vérité dans cette affaire. Ce n’est plus aux journalistes de jouer le rôle d’avocat. Le principal accusé dans cette affaire doit, non seulement, prendre la parole. Mais il doit aussi apporter des preuves tangibles pour pouvoir laver son nom à grande eau. Car, faut le dire, son ancien DG l’a noyé dans les fosses de l’ONAS. Depuis cette conférence de presse de l’ancien DG, des patriotes demandent des explications. Et c’est en ce sens que le président et son premier ministre doivent intervenir.

Après cinq (5) mois au pouvoir, les nouvelles autorités doivent être transparentes dans tout. Lors d’une intervention devant la jeunesse patriotique du Sénégal, Ousmane Sonko avait rappelé à la presse ses obligations telles que stipulées dans le Code de la presse. Aujourd’hui, ce sont les sénégalais qui lui demandent de rappeler à ses ministres leurs obligations de transparence devant les 54% d’électeurs qui ont défendu le PROJET au péril de leur vie et de leur liberté. Le «Jub Jubal Jubanti» ne doit pas s’appliquer à une classe de sénégalais.

A l’instar de feu Mamadou Seck, Cheikh Tidiane Dieye doit sauver la face du nouveau régime. Nommé ministre des Finances sous Wade, M. Seck était accusé de corruption. Le lendemain, il avait déposé tout bonnement sa lettre de démission et s’était mis à la disposition de la justice qui l’avait blanchi sur toute la ligne. Si vraiment le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement veut aider ses amis, il devrait s’inspirer de ce grand homme et éviter d’écouter les chasseurs de primes. Il y va de la réputation de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye qui prônent la transparence.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn