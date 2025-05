Manifestez-vous (Par Lass Badiane)

MANIFESTEZ-VOUS !

Si vous êtes entrepreneurs, amis, connaissances, militants, avocats, notaires, fonctionnaires, promoteurs immobiliers, vendeurs de riz, huile et denrées alimentaires, musiciens… et que vous aviez bénéficié d’un gros transfert d’argent, d’un chèque, de gros montants en espèces… de la part de personnes physiques, d’entreprises ou de sociétés n’ayant aucun lien professionnel avec vous, et qui sont dans le viseur du Parquet Financier, allez vous confesser personnellement au Pool Judiciaire Financier. Cette juridiction, composée de:

magistrats, d’ingénieurs financiers, d’ingénieurs informatiques, de banquiers, de juristes chevronnés, d’experts fiscaux… et qui travaille en parfaite collaboration avec la Section de Recherches de la Gendarmerie, la Brigade Antiterr*ste, la DIC et d’autres services d’élite, savent énormément de choses que vous ignorez qu’ils savent. À tout moment, vous pouvez être convoqués, arrêtés et inculpés pour complicité d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, détournement de deniers publics, corruption, blanchiment de capitaux présumés…

Durant ces dernières semaines, plusieurs gérants de Société Unipersonnelle (SUARL) ont été inculpés parce que, dans une SUARL, on a l’avantage d’être seu l(même si c’est faux). De plus, dans une société Unipersonnelle,les biens professionnels de l’associé unique sont dissociés de ses biens propres. Le patrimoine personnel de l’associé unique est mieux protégé qu’un entrepreneur exerçant à titre individuel. Comment, une SUARL, avec un capital d’un seul million peut-elle faire un chiffre d’affaires de plusieurs dizaines de milliards et faire transiter dans ses comptes en quelques mois ces mêmes montants ?

Ces gérants ignoraient malheureusement que nos enquêteurs savent pertinemment que ces sociétés ont été créés uniquement dans le but de faciliter le transfert de fonds, de ces présumés malfaiteurs.

Le Pool Judiciaire Financier du Sénégal n’a rien, absolument rien à envier au FBI, à la CIA, au KGB ou au Parquet National Financier français.

Li ñieup book, ñieup diot si.

JUB-JUBAAL-JUBANTI

LASS BADIANE