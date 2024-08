Sonko et l’Armée française…Un désamour devenu passion

Est-ce la fin du slogan « France Dégage » au Sénégal ? Les attaques des enseignes françaises, Auchan, Casino, Carrefour, Total et Eiffage sont des mauvais souvenirs. Le « Gatsa Gatsa » des patriotes de Sonko à l’encontre de la France s’est transformé en une histoire d’amour. Le sentiment anti français a laissé la place à un sentiment anti impérialiste. Le néo colonialisme et sa monnaie le Franc CFA ne sont plus des pattes du coq gaulois qui piétinent notre pays et le continent africain. Ils sont les bienvenus dans le monde de Sonko et Diomaye. Et l’Armée Française n’est plus en terre conquise au Sénégal. Elle est chez elle. Quid de la souveraineté tant vantée par Ousmane Sonko ?

En juillet 2021, Ousmane Sonko avait attaqué frontalement l’ancienne puissance coloniale : « Sept siècles de misère faits de traite humaine, de colonisation et de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix ». Ces paroles de l’opposant radical Ousmane Sonko avait éveillé chez les jeunes Sénégalais et Africains, les discours souverainistes et panafricanistes de Patrice Lumumba du Congo assassiné le 17 janvier 1961, Amilcar Cabral de la Guinée Bissau et du Cap Vert assassiné le 20 janvier 1973 et de Thomas Sankara du Burkina Faso assassiné le 15 octobre 1987.

Sonko était devenu le nouveau héros d’une Afrique abusée par des chefs d’état complices de la Françafrique, cet aspirateur français qui avalait toutes les richesses du continent noir. La virulence des discours de Sonko était devenue le breuvage des jeunes africains en quête d’une vraie identité africaine sans calque et d’une véritable souveraineté différente des indépendances ligotées et bâillonnées des années 60.

Sonko ne voulait plus de l’armée française au Sénégal…

« Plus de soixante ans après nos indépendances, nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l’armée française par exemple bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays, et sur l’impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique » a déclaré le premier ministre Sénégalais Ousmane Sonko lors d’une conférence de presse conjointe avec le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon à l’Université de Dakar. Ousmane Sonko a évoqué la possibilité de fermer les bases militaires françaises sur le territoire…5 mois après, les militaires Français sont toujours présents à Dakar et leurs bases bien visibles depuis la corniche.

Sonko « déchirait » le Franc CFA…

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a récemment réitéré l’engagement de son gouvernement à réformer le système monétaire du Sénégal en envisageant une sortie du franc CFA. Lors d’une conférence à Dakar, en présence de l’ex-député français Jean-Luc Mélenchon, Sonko a exprimé l’importance de la souveraineté monétaire pour le développement économique et l’indépendance du pays. Sonko a critiqué la dépendance à une monnaie pilotée depuis Paris, faisant allusion au franc CFA qui est actuellement utilisé par plusieurs pays africains mais dont la gestion est fortement influencée par la France.

Devant un auditoire d’étudiants, le Premier ministre a rappelé que même le général de Gaulle avait refusé une monnaie contrôlée par l’étranger après la Seconde Guerre mondiale. Il a utilisé cet exemple pour illustrer la nécessité pour les nations africaines de contrôler leurs propres monnaies plutôt que de dépendre de devises étrangères, qui les rendent vulnérables aux fluctuations du marché international. Malgré tout ce discours, ni le président Sénégalais, ni son premier n’ont encore à ce jour évoqué la sortie du Sénégal du Franc CFA comme l’ont fait le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Le tonitruant Guy Marius Sagna ne parle plus de « France dégage »

C’est comme si le député Guy Marius Sagna avait oublié que le mouvement qu’il a fondé et qui se nomme « Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine (FRAPP), était le porte-étendard de ce « sentiment antifrançais » qui avait pour campagne « France dégage », « Auchan dégage », « Carrefour dégage », « Total dégage », « Eiffage dégage ». Dans une récente sortie à la télévision publique (la RTS), Guy Marius Sagna a renié ce sentiment anti français pour se muer en anti impérialiste.

Invité de l’émission Point de Vue sur la RTS, dimanche 11 août 2024, le député Guy Marius Sagna a clarifié sa position sur les accusations de discours anti-français, affirmant qu’il prône plutôt un discours anti-impérialiste. Selon lui, son engagement est motivé par un désir profond de souveraineté pour l’Afrique en général, et pour le Sénégal en particulier, et non par une opposition à la France. « Je n’ai jamais tenu un discours anti-français, mais plutôt un discours anti-impérialiste »…Un mensonge bien ajustée qui met à l’aise ses patrons, le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre, Ousmane Sonko.

Le désamour de Sonko et la haine de Guy Marius Sagna pour la France se sont dilués dans les coulisses de la réalité du pouvoir. L’opposant Radical Sonko gérait une équation à zéro inconnu. Mais aujourd’hui, le Premier Ministre, Ousmane Sonko, gère des équations à plusieurs inconnues qui obstruent sa vision radicale. Il évolue dans la cour des grands où tous les enjeux politiques économiques et sociaux sont discutées, loin des velléités puériles des jeunes dans les rues…Sonko est devenu un doux ami de la France, amoureux du Franc CFA et partenaire de l’Armée Française.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn