Deux (2) alliés de Sonko menacent le «Jub Jubal Jubanti» de Diomaye

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye veut miser toute sa gouvernance dans la transparence. Depuis son élection, le chef de l’Etat a mis en branle le «Jub Jubal Jubanti». Mais de nombreux obstacles se dressent devant lui. Si ce ne sont pas des membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) qui posent problème, ce sont des partisans de Ousmane Sonko qui le font. Cette semaine, un ex-directeur général et un ministre sont en train de traîner dans la boue la réputation des nouvelles autorités.

Après son élection, le président de la République avait lancé un appel pour une gestion efficace et vertueuse dans les services de l’Etat. Dans une longue lettre, publiée au mois d’avril, Bassirou Diomaye Faye avait invité les fonctionnaires et agents de l’administration «à incarner pleinement les principes de Jub, Jubal, Jubanti». Le chef de l’Etat avait également demandé que «la droiture, la probité et l’exemplarité commandent chacun de (leurs) actes» et que leur «travail quotidien soit imprégné de ce souci permanent du bien commun, où le service à nos concitoyens et leur bien-être priment sur toute autre considération».

Mais la guerre entre deux (2) Cheikh fait grand bruit. L’ancien directeur général de l’ONAS (Office National de l’Assainissement du Sénégal) et le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement sont à couteaux tirés. Cheikh Dieng reproche à Cheikh Tidiane Dieye d’être le responsable de son limogeage. En conférence de presse, il a descendu son ex ministre de tutelle. L’ancien responsable libéral n’a pas raté son camarade de la grande Coalition Diomaye Président. De graves révélations ont été faites lors de ce face à face avecles journalistes.

Selon Cheikh Dieng, « Cheikh Tidiane Dieye a négocié lui-même des contrats directement envoyés au coordonnateur de la cellule de passation des marchés de l’ONAS pour lui demander de diligenter la procédure des marchés d’entente directe et d’établir les attestations d’existence de crédits ». Une démarche qui paraît bizarre aux yeux de l’ancien DG qui a refusé de se plier à ses volontés. Face au niet catégorique de Cheikh Dieng, le ministre est allé se plaindre auprès du président de la République en jouant sur d’éventuels risques d’inondations à Dakar et à Touba pouvant découler du retard d’exécution des travaux de curage. Une annonce qui a fait peur aux nouvelles autorités qui ont finalement décidé de le relever de ses fonctions.

De graves révélations qui divisent les Patriotes. Certains partisans de Ousmane Sonko estiment que le ministre de l’Hydraulique doit s’expliquer. D’autres sont d’avis que Cheikh Tidiane Dieye doit rendre le tablier si ce que dit Cheikh Dieng s’avère être la vérité. Une chose est sûre dans cette affaire, au regard de ces révélations, le compagnon de Ousmane Sonko doit des explications au président, à son premier ministre et aux sénégalais. Son silence est une véritable entorse au «Jub jubal Jubanti» des nouvelles autorités.

Cette guerre des Cheikh commence à être un véritable problème pour le régime. Ces deux personnages ont joué un rôle primordial pour le triomphe du «PROJET». De par leur passe d’armes, ils viennent de donner des angles d’attaque aux opposants du régime. Les accusations du Dr. Cheikh Dieng sont d’une gravité extrême. L’autorité du Président de la République Bassirou Diomaye Faye et celle du Premier ministre Ousmane Sonko vont gravement en souffrir si Cheikh Tidiane Dieye n’apporte pas sa version des faits.

Après la polémique sur les nominations de Diomaye, une guerre fratricide entre alliés risque de causer beaucoup de mal dans la Coalition au pouvoir. Une guerre qui viendra surtout de gens qui ne sont pas membres de Pastef. Le «Jub Jubal Jubanti» ne doit pas être un simple slogan pour le premier ministre et son président de la République. Pour plus de transparence, Cheikh Tidiane Dieye doit donner des explications aux sénégalais qui se sont battus pour changer le système. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye doivent exiger toute la lumière dans cette affaire !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn