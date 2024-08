Ça sent mauvais pour Sonko…Des législatives à hauts risques

La voie est ouverte pour la Déclaration de Politique Générale (DPG) du Premier ministre (PM) Ousmane Sonko après une modification du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. Les Sénégalais auront une idée de la feuille de route que compte suivre le Premier ministre pour régler leurs problèmes. Mais la DPG n’est qu’une étape dans la démarche du PM qui vise des élections législatives anticipées pour avoir une majorité confortable à l’Assemblée Nationale. Et c’est là où le bat blesse. Une majorité à l’assemblée nationale n’est pas garantie. Les réalités du terrain ne sont plus les mêmes qu’avant la présidentielle…Sonko risque gros aux Législatives.

Le Premier ministre avait demandé à l’Assemblée nationale de revoir son règlement intérieur avant qu’il ne présente sa DPG. C’est chose faite. La proposition de loi organique 10/2024, modifiant et complétant la loi organique 2002-20 du 15 mai 2002, a été revue et votée par la majorité des parlementaires. Cette réactualisation concerne les dispositions relatives à la fonction du Premier ministre. L’Assemblée Nationale remet au jour son règlement pour pouvoir accueillir la déclaration de politique Générale, une étape importante dans l’exécution du programme du Premier ministre.

Maintenant que la balle est dans le camp du Premier ministre, Les Sénégalais attendent avec impatience les axes des programmes politique, économique et social du nouveau régime. A quelle sauce seront marinés les Sénégalais ? En l’absence d’un PROJET qui a été tant vendu aux Sénégalais, Ousmane Sonko devrait faire preuve d’ingéniosité pour vendre un programme assez consistant pour entraîner les Sénégalais dans cette aventure politique qui sera déterminante et cruciale pour le prochain rendez-vous électoral.

Ousmane Sonko, président du Parti les « Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’éthique et la Fraternité » (PASTEF) vise des élections législatives anticipées pour avoir une majorité confortable à l’Assemblée nationale. Sonko veut finir avec cette assemblée issue du régime précédent et qui le menace d’une motion de censure. Alors il veut profiter de sa victoire à la présidentielle pour convoquer les Sénégalais aux urnes. Une opération apparemment indemne mais qui comporte beaucoup de risques. Abdoulaye Wade avait convoqué les Sénégalais, un an après son arrivée au pouvoir. Et les Sénégalais lui avaient encore donné une majorité à l’assemblée. Sonko peut-il réussir en 6 mois l’exploit de Wade ?

Les dégâts sont énormes 5 mois après l’élection de Diomaye Faye à la présidence et la nomination de Sonko à la Primature. Les scandales pleuvent et tonnent comme des orages. A chaque semaine son lot de scandales. Les DG, les PCA et le premier ministre sont les plus cités dans des dossiers qui retiennent l’attention des Sénégalais. Ça grogne de partout. Du côté surtout des jeunes, les déceptions sont énormes. Et cette frange de la population qui a porté Sonko et sa coalition au pouvoir, menace de le faire payer aux Législatives. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent le fossé qui se creuse entre Sonko et les jeunes.

Et si les jeunes lui tournent le dos, Sonko risquerait de se trouver en mauvaise posture aux Prochaines Législatives. « Ousmane Sonko et la coalition Diomaye auraient dû faire comme Abdoulaye Wade. Organiser un référendum après la victoire à la présidentielle pour dissoudre l’Assemblée nationale et organiser des nouvelles élections dans les 3 mois. Mais malheureusement, Sonko et sa coalition étaient plutôt préoccupés par les nominations aux postes. Ils ont sauté sur le gâteau en se partageant les postes oubliant l’Assemblée nationale encore dominée par l’ancien régime » selon l’analyste Politique M. Diagne.

Avec ce cocktail de mécontentements dus aux scandales et aux promesses non tenues, des élections législatives anticipées seront très risquées pour le duo « Sonko-Diomaye » qui risque d’être sanctionné par le peuple Sénégalais déçus. En cas de perte aux Législatives, la cohabitation serait imposée au président Diomaye qui va nommer un PM issu de la coalition majoritaire. Et dans ce cas, que deviendrait Koromack surnommé Kounkandé par Ahmed Khalifa Niass ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn