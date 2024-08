Catastrophe pour Sonko et Diomaye…ça grogne de partout !

Comment Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye peuvent-ils concrétiser leur «PROJET» sans entorse ? Il ne se passe plus un seul jour sans qu’un obstacle ne se dresse devant le Président de la République et son premier ministre. Il est noté des problèmes partout. Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sont dépassés par les choses. Si les actuels tenants du pouvoir n’y prennent garde, ils risquent d’avoir une très grosse surprise pour les prochaines élections législatives.

Depuis l’arrivée de Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal semble être un château de cartes qui s’effondre. De nombreux secteurs sont malades. Les jeunes ont cru dur comme fer au «PROJET» de Ousmane Sonko. Jusqu’à présent, ce projet n’existe pas. Et c’est un membre dudit parti qui l’a confirmé lors d’une émission dans une télévision de la place. Sans espoir, cette jeunesse a repris le chemin de l’émigration. Chaque jour, de nombreux départs sont stoppés nets par les forces de défense et de sécurité. Ce qui témoigne du désespoir de ces personnes qui se sont battues pour le projet.

Le nouveau régime a ouvert de nombreux fronts. Les derniers à faire parler d’eux sont les travailleurs du port. Ils sont montés au créneau pour dénoncer la gestion de Wally Diouf Bodian Directeur du Port Autonome de Dakar. Selon les syndicalistes, le directeur a pris une décision qui a mis au chômage plus de 700 travailleurs. Plus grave, selon eux, l’audit commandité par le membre de Pastef n’est pas impartial et il prête à un conflit d’intérêt. Ce qui «constitue une violation flagrante du code des marchés publics du Sénégal et des dispositions de la Charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics », dénoncent-ils dans un communiqué.

Les syndicalistes dénoncent une « gestion sombre avec le quadriptyque « DEUNG- DEUNGAL-WENG-WENGAL » de Wally Diouf Bodian. Mais ils ne sont pas les seuls, les boulangers se signalent. Après avoir accepté de faire baisser les prix, ils reviennent à la charge. Lors d’une conférence de presse, ils ont exprimé leur mécontentement concernant le prix actuel de la baguette, fixé à 150 F CFA, qu’ils jugent insuffisant pour garantir la viabilité de leur activité. Ils réclament de nouvelles concertations sur les prix du pain. Si les autorités ne lâchent pas du lest, on court vers une «crise du pain».

Même la presse est remonté contre le duo Sonko-Diomaye. Les patrons des médias déplorent le « blocage des comptes bancaires » des entreprises de presse pour non-paiement d’impôt, la « saisie du matériel de production », la « rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires » ou le « gel de l’aide à la presse ». Pour se faire comprendre et se faire entendre, ils ont sorti la grosse artillerie contre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. La grande majorité des médias ont suivi, mardi 13 août, le mot d’ordre de la « journée sans presse ». Une décision qui a poussé le président à dialoguer.

Du côté des ambulants, Sonko et Diomaye sont persona non grata. Beaucoup d’entre eux sont remontés contre le président et son premier ministre. Ils ont été déguerpis de leur lieu de travail. De quoi les mettre dans tous leurs états. Ceux qui ont voulu continuer leur travail ont manifesté dans certains marchés. D’autres ont tout bonnement tout abandonné avant de tenter l’émigration clandestine. Tous déçus par le fameux «PROJET» de Pastef.

Même Cheikh Dieng, ancien DG de l’ONAS et membre de la Coalition Diomaye, n’est pas content. Face à la presse, il n’a pas raté son ministre de tutelle. Revenant sur son limogeage, il explique à qui veut l’entendre qu’il fait l’objet d’une volonté manifeste de nuire à sa réputation. Selon lui, c’est son ministre de tutelle, Cheikh Tidiane Dieye, qui est à l’origine de cette cabale. Ce dernier, selon le maire Djiddah Thiaroye Kao, a voulu le mettre en mal avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Autant de problèmes dans tous les domaines.

Ce cocktail pourrait exploser à la figure du nouveau régime. Pour un début de mandat, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont sous tension. Ces derniers doivent commencer à s’entourer des personnes qu’il faut pour éviter de finir comme Macky Sall. On ne peut vouloir changer un système et se mettre à dos tout le monde !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn