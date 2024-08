Ça chauffe sur Macky Sall…Le pouvoir veut détruire les Faye-Sall

La dynastie Faye Sall a vécu au Sénégal. Elle a atteint son apogée en 12 ans de règne. Et par la seule volonté du souverain, la dynastie a connu une chute vertigineuse laissant les rênes du Sénégal entre les mains de novices qui sont nourris de haine et de revanche. Macky Sall, en voulant « détruire » son propre candidat à la présidentielle, a offert le pouvoir à ses bourreaux. Aujourd’hui, la dynastie Faye Sall paye pour la « méchanceté » de son souverain Macky Sall. Acharnement, harcèlement, interpellation et intimidation. Les membres de la dynastie restés au Sénégal payent pour les fautes lourdes de Macky Sall en « exil »…

Après l’apogée, c’est la décadence. L’ancien président du Sénégal a quitté le pays en catastrophe, le même jour de la passation du pouvoir. Comme s’il fuyait quelque chose. Il disait imiter Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, ses prédécesseurs qui ont qui quitté le pays pour mettre à l’aise leurs successeurs dont lui. Mais Macky a visiblement préparé son « exil ». Il a acheté un Riad à Marrakech au Maroc et à a accepté de travailler pour un autre pays qui a des intérêts au Sénégal. En quittant son pays et devenant propriétaire d’une résidence au Maroc, Macky tournait le dos à son pays qui lui a tout donné. Et au service de la France, il « trahit » son pays.

Et ce n’est pas tout en ce qui concerne Macky. Il a offert le pouvoir sur un plateau d’argent à ses pires ennemis. Il a préféré ses bourreaux à son propre camp en finançant le camp adverse. Macky Sall a piétiné et humilié son « candidat » à a présidentielle. Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar en a vu de toutes les couleurs sous Macky Sall.

Aujourd’hui, chef de l’opposition après sa seconde place à la présidentielle, Amadou Ba a délaissé l’ancien camp présidentiel pour se consacrer à sa carrière politique. A la suite d’Amadou Ba, plusieurs responsables de l’APR dont Aliou Sall le frère cadet de Macky ont démissionné du parti. Macky et sa belle-famille sont isolés.

Le nouveau régime tient à prendre sa revanche sur l’ancien parti au pouvoir, sur Macky et sa belle-famille considérée comme la régente de la dynastie Faye-Sall. Les influenceurs et activistes du parti de Macky Sall sont interpelés à la moindre sortie. Le frère et la mère de l’ancienne première dame sont auditionnés par les limiers. Le nouveau pouvoir est déterminé à aller jusqu’au bout pour la reddition des comptes. Des contrats d’embauche sont annulés. Des accords de partenariat sont brusquement suspendus. Et Macky lui-même paye les pots cassés.

Tout ancien président de la République a droit à un aide de camp, à un chef de la sécurité et à des adjoints dont un chauffeur et un garde du corps. Mais le nouveau pouvoir bloque tous ces privilèges. « Macky Sall est obligé de prendre lui-même en charge ses moyens de déplacement et sa sécurité. Macky n’a plus droit à un quelconque membre de son cabinet, il a été fortement dépouillé de tous les privilèges auxquels il a droit en qu’ancien président de la République. Macky Sall n’a encore pour le moment, quasiment que son salaire. Les nouvelles autorités ont retiré toute sa sécurité, à la seule exception du seul chef de ladite sécurité » indique le journal Le Quotidien.

Macky touché, sa belle-famille humiliée, son parti est à la dérive. Il devient très rare que l’on voit un militant de l’APR crier son « amour » pour l’ancien président. Seul Abdou Mbow, le président du groupe parlementaire, ose prendre la parole en public pour défendre l’ancien président et son bilan. Tous les autres responsables de l’APR qui ont bénéficié des largesses de Macky Sall observent un silence total. Où sont les Abdoulaye Daouda Diallo, Farba Ngom, Abdoulaye Diouf Sarr, Mame Mbaye Niang, Me Malick Sall, Marième Badiane, Awa Gueye, Sira Ndiaye, Aissatou Ndiaye et Aminata Guèye… ? On n’entend plus les « bouffeurs » du parti de Macky Sall…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn