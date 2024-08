Macky sauve sa peau…son parti et sa famille dans des problèmes

Triste destin pour l’Alliance Pour la République (APR) et son créateur ! Ce parti a tenu tête à tous ses adversaires pendant douze (12) ans. Macky Sall a su trouver la bonne formule pour museler l’opposition. Seul le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a résisté face à la déferlante des beiges marrons. Arrivé au pouvoir, le régime de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne ménage pas les hommes de l’ancien système. Le parti de Macky, sa famille et sa belle-famille risquent d’en payer le prix fort.

Qui aurait cru que Macky Sall perdrait le pouvoir. Après avoir épuisé ses deux (2) mandats, il a tout fait pour conserver le pouvoir. Le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye est même allé jusqu’à repousser la date des élections. Mais cela n’a pas pu empêcher l’inévitable d’arriver. Le camarade de parti de Ousmane Sonko a réussi à battre le candidat de Macky. L’ancien chef de l’Etat a tout fait pour que son candidat perde la bataille. Ce qui a favorisé l’ascension au sommet du tandem Diomaye-Sonko. Mais les républicains craignaient que le nouveau régime s’acharne sur leur leader.

Pour s’assurer de sortir en paix du pays, Macky Sall a fait voter une loi d’amnistie très controversée. Avant d’y arriver, il lui a fallu discuter avec l’ancien opposant radical. Ce qui a donné naissance au fameux «protocole de Cap Manuel». Personne ne sait ce qu’ils se sont dits. Mais cette amnistie a permis au Président sortant de s’envoler à bord de l’avion présidentiel. Malheureusement, tout ne se passe pas comme il l’avait prévu. Si Macky s’en est échappé, ce n’est pas le cas pour son entourage.

Et ceux qui en paient actuellement le prix fort sont les membres de l’ancienne famille présidentielle. Depuis le départ de Macky, sa belle famille vit un calvaire sans fin. Un de ses beau-frère a été arrêté dans une affaire foncière. Il a fallu qu’il paye de l’argent avant d’être relâché. Une liberté de courte durée. Adama Faye, a été encore arrêté pour les mêmes faits. Un malheur ne venant pas seul, il a embarqué sa mère et sa femme dans ce nouveau dossier. Toutes les deux dames ont été auditionnées par les gendarmes en qualité de témoin.

Heureusement pour elles. Par contre, si Adama Faye ne trouve pas une solution, il pourrait être mis sous mandat de dépôt. Les nouvelles autorités jouent la carte de l’intransigeance. Et il n’est pas le seul frère de l’ancienne première dame, Marieme Faye Sall, a être dans le noir. L’ncien ministre, Mansour Faye, pourrait avoir des problèmes avec le nouveau régime. Déterminé dans la reddition des comptes, il pourrait créer des problèmes au beau-frère de Macky Sall. Le DAF du ministère qu’il dirigeait a été épinglé dans le rapport de la Cour des comptes sur les 1000 milliards du Covid.

Mansour Faye clame son innocence depuis la publication de ce rapport. Mais faut quand même reconnaître des zones d’ombres dans cette affaire. Comment expliquer qu’un ministre n’ait pas connaissance des agissements de son DAGE ? Le frère Marieme Faye Sall pourrait être dans le pétrin. Voilà comment l’ancien président a laissé sa famille au moment où il fait les courses pour le président français.

Même son parti est en lambeaux. En partant, Macky a laissé un APR désuni et sans leader. Des pratiques d’un autre âge ont tué ce parti. Leur président a honteusement dealé sur leur dos, ce qui risque de se retourner contre eux. Ce régime ne les laissera pas en paix. L’ancien président a fui pour sauver sa peau, celle de sa femme et de ses enfants. Et il a laissé les autres membres de sa famill et son parti à la merci des nouvelles autorités. La machine de Pastef va tous les broyer sans état d’ame.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn