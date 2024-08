Macky Sall poursuivi par ses victimes…l’amnistie tombe en ruine

Macky Sall ne risque pas de profiter de sa retraite. Depuis qu’il a quitté le pays, il est sous le feu critique des sénégalais. Les victimes des dernières manifestations le poursuivent et veulent le faire payer. Pour arriver à un tel résultat, ces victimes comptent sur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Ces derniers devront abroger la loi, très contestée, de l’amnistie. Ou alors ils risquent d’avoir une gouvernance très compliquée pour les cinq (5) prochaines années.

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a accédé à la tête du pays grâce à une âpre lutte. Depuis mars 2021, des jeunes se sont battus pour protéger un «PROJET» qui n’est toujours pas existant. Plusieurs d’entre eux sont morts. On parle d’une soixante de morts. La majorité sont des jeunes. Des milliers de personnes ont été traquées, arrêtées et envoyées en prison. Tout ceci s’est fait sous le régime du prédécesseur de Diomaye. Une situation qui a un goût amer pour certains membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Ces derniers crient justice. Chose que le nouveau gouvernement a promis de faire. Lors du conseil des ministres tenu ce jeudi 18 juillet, le Premier ministre, Ousmane Sonko a demandé la finalisation du dossier relatif aux victimes des événements de janvier 2021 à février 2024 et du site internet dédié au recueil des profils de compétences des Sénégalais et des idées de projets. Loin de s’en arrêter là, le régime du président Diomaye estime que le «second semestre de 2024 doit consolider la phase cruciale, de rectification, d’ajustement, de réforme hardie des politiques publiques et de reddition des comptes».

Mais tout ce que les victimes veulent, c’est «traduire Macky Sall en justice». Ces hommes et femmes ne sont pas prêts à pardonner. Pour en avoir le cœur net, il suffit d’écouter leurs témoignages dans le film réalisé par Xalaat TV. La chaîne YouTube des Patriotes a donné la parole aux anciens détenus, leurs avocats et exilés. Mais ces derniers sont unanimes, ils rejettent catégorique la loi d’amnistie. «Moi Diarra Ndiaye je ne pardonne pas», a déclaré la grand-mère d’une des victimes. «Macky Sall a fait une bourde. Et ça c’est impardonnable. Il sera traqué. Il sera poursuivi. Il sera pourchassé et sévèrement puni devant la justice sénégalaise», a lancé un ex détenu.

Des témoignages qui en disent long sur ce que veulent vraiment les sénégalais. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est face à un véritable problème. Le chef de l’Etat et son premier ministre sont étranglés par l’épineuse question de l’amnistie. Pour faire justice, le locataire du Palais devra se débarrasser de cette loi controversée. Tant qu’elle sera là, certaines personnes ne seront jamais traduites en justice. Macky Sall s’est bien assuré de protéger ses arrières et celles de ses hommes.

Mais en abrogeant la loi, le Président Bassirou Diomaye Faye met en danger les hommes et femmes qui ont été libérés. L’effet domino est que tous les détenus libérés pourraient se retrouver devant dame justice. Beaucoup d’entre eux n’ont eu que des libertés provisoires. D’autant plus que c’est cette amnistie qui a permis aux deux (2) leaders de Pastef de sortir de prison. Tout le monde s’interroge sur les dessous des discussions entre les émissaires de Macky Sall et l’actuel premier ministre du président Diomaye. Tant que les sénégalais n’en sauront pas davantage, ils resteront méfiants.

Mais une chose est sûre, les morts des événements de 2021 à 2024 vont hanter Macky Sall. Victimes et familles des victimes continueront de réclamer justice. Pour gouverner en paix, le président Bassirou Diomaye Faye devra faire en sorte de rendre à César ce qui est à César. Ces jeunes se sont battus pour protéger leur fameux «PROJET». Tout ce qu’ils demandent c’est justice. Malheureusement, le premier accusé à quitter le pays en fanfare à bord de l’avion présidentiel. Comme quoi, les victimes risquent de ne point être satisfaits !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn