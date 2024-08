Malaise au Sénégal : on connaît les coupables…les voici

Les Sénégalais ont voté pour la rupture. Ils voulaient mettre fin aux 12 ans du régime de Macky Sall. Comme ce fut le cas pour le régime de Me Abdoulaye Wade qui a été victime de ses 12 années au pouvoir. Les Sénégalais ont toujours soif de nouveau après une dizaine de règne. Et le règne du Duo « Diomaye-Sonko » qui ne fait que commencer, plonge déjà le Sénégal dans un profond malaise. Une première depuis Abdou Diouf. Jamais un président n’avait connu un début de mandat aussi mouvementé que celui de Diomaye. La tension est présente partout. Avec les jeunes, les travailleurs, les commerçants et les religieux. Et les fauteurs de troubles de ce début de mandat sont connus…

Le fondateur du Think-Thank Afrikajom Center, Alioune Tine, ancien directeur régional d’Amnesty international pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, s’est fendu d’un post sur X.com (ancien Twitter) lundi dernier : « Nous avons un contexte politique propice aux tensions, aux polémiques, aux malentendus, aux disputes, bref on assiste à un malaise ambiant, palpable ». Le malaise est visible partout. Du sommet de l’Etat aux confins les plus reculés du pays. Tout le monde en parle. Et les appels à l’apaisement se font entendre. Mais le président de la République semble ne pas s’en apercevoir.

Le malaise

Depuis leur arrivée au pouvoir, le président de la république Bassirou Diomaye est en retrait et il laisse aux commandes Ousmane Sonko qui est, selon lui, le véritable bénéficiaire des 54% d’électeurs qui l’ont élu. Et Sonko qui tient le gouvernail, c’est le guerrier qui tire à hue et à dia. L’opposition quasi absente essaie tant bien que mal de contenir le PM mais sans succès. Les lignes sont bouleversées. Le chômage augmente, les limogeages s’accentuent et la classe intermédiaire qui aidait les couches sociales défavorisées disparait. L’argent se fait rare. Les jeunes reprennent les pirogues mortelles. Les religieux sont marginalisés et la rupture sociale s’opère.

Le PM accuse le prédécesseur du président Diomaye de leur avoir laissé un héritage en ruines. Le président déclare aussi avoir trouvé les fonds politiques vides. Mais cela n’empêche pas le président de voyager fréquemment avec l’avion présidentiel. Et les opposants ne croient pas à un Sénégal en ruines. L’opposant Bougane Gueye dément le PM : « Comment Sonko peut-il déclarer avoir hérité d’un Sénégal en ruines alors que le FMI nous parle de surfinancement et de surliquidités pour notre pays ? En 2023, Comment le Sénégal a-t-il fait pour se retrouver parmi les 10 pays au monde à avoir capté le plus d’IDE (investissements directs étrangers) ? »

Et c’est sur ce fond de tension sociale que le Premier ministre soulève une autre polémique. Il attaque une institution privée catholique sur son règlement intérieur qui « interdirait » l’accès aux filles voilées. Le PM déterre un ancien problème. Sonko ouvre un front avec l’église catholique au Sénégal. La réponse au PM de l’Abbé Latyr Ndiaye est un « sucré salé » qui irrite les partisans du Premier ministre. Les patriotes adorateurs du PM montent au front et les religieux islamistes mettent le feu aux poudres.

Des « patriotes-talibés adorateurs

Ils vénèrent le Premier ministre et sont prêts à mourir pour lui. Malheur à celui qui s’en prend au PM subit la colère des « Patriotes » du Parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Les Patriotes adorent Sonko et l’appellent affectueusement « Mou Sell Mi » (le vénéré). S’attaquer à Sonko est un sacrilège, un blasphème. Et ils ne lésinent pas sur les moyens pour défendre leur vénéré guide, attaquer et détruire l’ennemi. Ces patriotes attaquent l’abbé Latyr Ndiaye. Ils foulent au pied le dialogue islamo-chrétien construit par les prédécesseurs de Diomaye.

Les patriotes installent le malaise partout. A la télé, dans les médias et sur les réseaux sociaux, ils fustigent la réponse de l’Abbé au PM qui est une institution « inattaquable ».

Et les religieux qui mettent le feu aux poudres

Les patriotes sont aidés dans leur « sale besogne » par des religieux qui, au lieu d’apaiser le front, allument la mèche de la dynamite. Le célèbre Imam Kanté charge l’Abbé Ndiaye : « L’Abbé ne parle presque pas de la question soulevée dans sa longue lettre, mais déplace le problème vers des considérations morales, communautaires et théologiques. Le tout avec des expressions tout sauf polis, courtois et respectueux de la personne du Premier ministre et de l’institution qu’il représente » a-t-il dit en réponse à la sortie de l’Abbé Latyr Ndiaye.

La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal (Lips) soutient aussi la position du Premier ministre sur la question. « Dans sa réponse à la question sur l’inclusivité de notre système éducatif, nous avons entendu un Premier ministre soucieux de notre vivre-ensemble suivant nos propres modèles et références, et attaché au respect des droits fondamentaux de chaque individu, y compris le droit à la liberté religieuse. Pour cela, la Ligue manifeste son soutien au Premier ministre et souhaite que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour permettre à notre pays de ne plus revenir sur ce sujet potentiellement divisionniste», note la Lips

Un président-militant aphone et aux ordres

Le président de la République est interpelé pour mettre fins à ces « débats passionnels qui peuvent vite déraper ». Pour Alioune Tine « l’Etat doit absolument veiller à restaurer la sérénité, à l’intercompréhension et de privilégier le dialogue aux polémiques inutiles ». Mais le président n’est peut-être pas sur la même longueur d’ondes que les Sénégalais. Il ne voit peut-être pas le malaise ou il feint de ne pas le voir. Pour certains analystes, le président de la république est un militant aux ordres de son Président de parti qui n’est autre que Ousmane Sonko, le premier ministre. Quand les rôles sont inversés, c’est Sonko le patron et Diomaye le militant. Donc ce dernier garde le silence.

Un Premier ministre guerrier et provocateur

Et le patron Sonko est l’homme qui crée le malaise. Quand il veut reprendre son bâton de politicien radical, il se déclare comme étant le leader de Pastef et frappe partout où bon lui semble. Et ensuite il refile la toge de PM et redevient docile. Ce jeu du politicien-Pm dégénère et crée des polémiques qui donnent des torticolis aux plus futés des analystes politiques. Personne ne sait à quoi joue le leader de Parti ou le PM ? Ousmane Sonko se plaît à ce jeu de guerrier provocateur pour régler ses comptes et de Premier ministre pour menacer ses adversaires. Et il est soutenu par des religieux et des militants adorateurs dogmatisés au « guerriérisme ».

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn