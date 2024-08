Sonko, l’homme des solutions capitule sur…les ruines du Sénégal

Dans son livre intitulé « Solutions Pour un Sénégal nouveau » paru en 2019, Ousmane Sonko premier ministre du Sénégal a réponse à tout. Il préconise des Solutions à tous les problèmes du Sénégal pour en faire un pays neuf et émergent. Il y présente « sa vision pour un Sénégal transformé ». Il s’attaque « aux problèmes clés du pays, tels que la corruption, la pauvreté, l’injustice sociale et le manque de développement économique ». Et il développe à chaque étape des solutions aux problèmes. Aujourd’hui Premier ministre et chef du gouvernement, Sonko bute sur un « Sénégal en ruine ». Il avait tout prévu sauf…

« Nous avons trouvé un État en ruine », a déclaré le premier ministre Ousmane Sonko le samedi dernier, en marge de la journée nationale de l’arbre lancée dans la commune de Patte d’Oie. Le premier ministre ne parle plus de Solutions mais des problèmes hérités du régimes de Macky Sall : « Dans les jours à venir, nous dirons aux Sénégalais ce qui se passe. Notre silence doit être perçu comme un travail méthodique et sérieux de dressage de l’état des lieux. Quand on aura fini -pour ne pas dire qu’on a quasiment fini-, nous dirons aux Sénégalais de manière transparente : ‘voilà ce que l’ancien régime vous a caché et…toutes les conséquences qui vont avec, vont être tirées ».

C’est la douche froide pour ceux qui attendaient les solutions à leurs maux. Ousmane Sonko avait diagnostiqué le Sénégal dans tous les secteurs et il avait apporté des solutions. C’est comme un réparateur qui vous promet de remettre votre véhicule à neuf si vous le lui confiez et qui vous parle de complications dès qu’il a le véhicule entre les mains. Où sont passées les fameuses solutions de Sonko pour faire un Sénégal neuf ? Les Sénégalais ont changé de régime pour avoir des solutions et non des diagnostics. Vous direz qu’il faudra faire l’état des lieux avant de proposer des solutions ?

Ousmane Sonko a-t-il trop vite parlé ? C’est Ousmane Sonko lui-même, dans son livre « Solutions » qui dit avoir déjà tout diagnostiqué. Dans son livre « Solutions pour un Sénégal nouveau » qu’il qualifie lui-même de « livre de cœur et d’espoir » Sonko apporte des solutions à la mal gouvernance, aux inégalités sociales, à la Justice, à l’économie, aux sources de financement, à l’agriculture, à l’élevage et la pêche, au tourisme, à la culture, à l’artisanat, au sport, à l’éducation, à la santé. Sonko n’a rien laissé, il a apporté des solutions à tous les secteurs, du fonctionnement de l’état aux conditions sociales des sénégalais.

Selon l’organe de presse de son Parti, « Sonko opte pour un État dont l’intervention « doit être sélective, stratégique et complémentaire […] ni néo-libéral ni interventionniste traditionnel, mais démocratique et participatif…il dessine très clairement le visage de cet État qui verra diminuer considérablement les pouvoirs de son chef et président de la république au profit d’une Assemblée nationale et des collectivités locales fortes. Le Sénégal sera ainsi doté de deux paliers d’autorité et de décision politiques distincts : un niveau central et six pôles régionaux avec des compétences clairement définies ».

Sur les financements des structures, le groupe de presse Jotna Média, citant le livre Solutions, stipule que « Sonko privilégiera la souveraineté financière du Sénégal et cela passe par des recettes fiscales améliorées et optimales pouvant atteindre au minimum 600 milliards par année. C’est à travers la rationalisation des exonérations fiscales accordées à des entreprises ou signées avec certains pays étrangers ainsi qu’une meilleure identification des nombreuses niches fiscales et une lutte farouche contre le gaspillage étatique que l’État peut relever le défi de son autofinancement ».

Et concernant nos ressources, « Sonko préconise une « réappropriation de nos richesses minières et pétrolières» à l’instar de la Norvège. Pour y arriver, une réforme du cadre légal et une renégociation des contrats seront inévitables. « Dans l’intérêt du Sénégal et de son peuple meurtri, nous renégocierons tous les contrats miniers » conclut Ousmane Sonko cité par l’organe de presse du parti Pastef. Donc avec ses SOLUTIONS, Sonko ne devrait pas connaître d’obstacles sur les réformes qu’il voudrait apporter au Sénégal.

4 mois après sa nomination au poste de Premier ministre, Ousmane Sonko parle d’un « état en ruine ». Il était venu pour apporter des solutions mais il est bloqué par l’état du terrain. Alors les Solutions de Sonko étaient conçues sur la base de quels diagnostics ? Ousmane Sonko n’a plus les « Solutions pour un Sénégal nouveau » mais il détient les restes d’un Sénégal en ruine légué par son prédécesseur.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn