Côte d’Ivoire : il tue le gendarme et prend la fuite…

Sur l’axe Daoukro-Kotobi, un automobiliste tue un gendarme et prend la fuite

En effet, un accident de la circulation a endeuillé la brigade de gendarmerie d’Arrah. Le maréchal des logis-chef (MDL-Chef) Ouattara Doh Sikata, en service à la brigade d’Arrah, a perdu la vie sur l’axe Daoukro-Kotobi, percuté par un véhicule non identifié dont le conducteur a pris la fuite après l’incident.

Cette nuit fatidique, le MDL-Chef Ouattara Doh Sikata, après avoir terminé le service renard, s’est mis en quête de nourriture aux environs de 20h30, à moto. C’est lors de ce trajet routinier que le drame s’est produit. Un véhicule, encore non identifié, l’a violemment heurté, causant sa mort. Le conducteur du véhicule, vraisemblablement effrayé par les conséquences de son acte, a préféré fuir les lieux au lieu de porter secours à la victime.

Le corps sans vie du maréchal des logis-chef a été pris en charge par les services des pompes funèbres et déposé à la morgue de Daoukro

Alertés par des témoins, les éléments de la brigade d’Arrah en poste au poste de gendarmerie de Krégbé se sont rapidement rendus sur place pour procéder aux constatations nécessaires. Après les vérifications d’usage, le corps sans vie du maréchal des logis-chef a été pris en charge par les services des pompes funèbres et déposé à la morgue de Daoukro.

L’émotion et l’indignation sont palpables au sein de la brigade d’Arrah. La perte d’un collègue dans de telles circonstances est un choc profond pour ses camarades et pour l’ensemble de la gendarmerie nationale de Côte d’Ivoire. Le MDL-Chef Ouattara Doh Sikata était reconnu pour son dévouement et son professionnalisme, rendant sa disparition encore plus douloureuse.

Face à cette situation, les autorités ont immédiatement réagi en lançant un avis de recherche pour identifier et appréhender le conducteur du véhicule en fuite. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de l’accident et pour retrouver le responsable de ce tragique événement. Les forces de l’ordre appellent toute personne ayant des informations susceptibles de faire avancer l’enquête à se manifester, afin que justice soit rendue.

Cet incident tragique rappelle une fois de plus la dangerosité de nos routes et la nécessité pour tous les usagers de faire preuve de prudence et de responsabilité. La fuite après un accident est un acte lâche et condamnable, privant la victime de l’assistance immédiate qui pourrait parfois faire la différence entre la vie et la mort. Elle rend aussi le travail des enquêteurs plus difficile et prolonge la douleur des proches de la victime.

La gendarmerie nationale de Côte d’Ivoire réitère son engagement à assurer la sécurité de tous les citoyens et à poursuivre sans relâche les auteurs d’actes criminels. Le décès tragique du MDL-Chef Ouattara Doh Sikata est une lourde perte pour la communauté, et ses collègues se mobilisent pour honorer sa mémoire en poursuivant avec encore plus de détermination leur mission de protection et de service public.

Source Linfodrome