Laurent Gbagbo prend un nouvelle femme…Il se marie à

En Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo et Nady Bamba bientôt légalement mariés

Ce jeudi 8 août 2024, l’ancien Président ivoirien, Laurent Gbagbo, et Nady Bamba se marieront officiellement, marquant ainsi une nouvelle étape significative dans la vie de l’ancien chef de l’État.

La nouvelle a été révélée en première page du journal « Notre Voie », suscitant un vif intérêt dans le paysage politique et médiatique ivoirien.

Depuis son retour en Côte d’Ivoire après des années d’incarcération à La Haye, Laurent Gbagbo a opéré des changements notables dans sa vie personnelle et politique. Séparé de son ex-épouse, Simone Gbagbo, avec qui il a partagé plusieurs décennies de vie commune, il s’apprête désormais à officialiser son union avec Nady Bamba. Cette dernière a été un pilier de soutien constant pour Gbagbo durant son incarcération, jouant un rôle crucial dans sa vie durant ces moments difficiles.

Laurent Gbagbo et Nady Bamba ne sont pas des étrangers l’un pour l’autre. En 2001, ils s’étaient déjà mariés dans une mosquée à Abidjan, suivant les rites coutumiers malinké et musulman. Ce mariage à venir est donc une formalisation de leur union, une étape qui symbolise leur engagement mutuel et leur désir de construire un avenir ensemble, après les épreuves qu’ils ont traversées.

Le retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire a été marqué par la création d’un nouveau parti politique, le PPA-CI (Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire). Ce mariage pourrait également renforcer sa position et son image auprès de ses partisans, montrant un homme résilient et déterminé à tourner la page sur son passé tumultueux. Pour Nady Bamba, cette union officielle représente également une reconnaissance publique de son rôle et de son importance dans la vie de l’ancien président.

