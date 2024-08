Incroyable ! Sonko un véritable créateur de…problèmes

Ousmane Sonko voulait le pouvoir pour créer de l’emploi pour la jeunesse sénégalaise désespérée qui prenait le chemin mortel de l’émigration clandestine. Sonko voulait le pouvoir pour supprimer le fameux article 80 qui remplissait les prisons. Il voulait aussi le pouvoir pour supprimer les fonds politiques, pour réduire les dépenses de l’état et mettre de l’ordre dans la justice. En un mot, Sonko voulait une rupture systémique et donner un Sénégal nouveau aux Sénégalais. Aujourd’hui au pouvoir avec son « serigne Ngoundou » au Palais, Sonko devient plus qu’un créateur de solutions…Il est l’Alpha et l’Oméga des problèmes.

Le leader de Pastef voulait être au pouvoir pour « garantir une séparation effective des pouvoirs, réduire les pouvoirs exorbitants du président de la République, rationaliser le gouvernement et soustraire la justice et l’Assemblée nationale de la tutelle étouffante de l’exécutif, ce à travers des réformes institutionnelles courageuses qui seront enclenchées dès notre installation » source Programme Jotna. Depuis 2019, Ousmane Sonko se bat contre un système. En 2024, Sonko et sa coalition sont au pouvoir…

Sonko n’a pas supprimé l’article 80…des « insulteurs » en prison

Les pouvoirs exorbitants du président de la République qu’il voulait réduire, sont toujours répressifs. L’article 80 du code pénal sénégalais qui réprime les offenses faites aux institutions de l’Etat, est inapproprié à la démocratie. Et Sonko avait promis sa suppression. Mais aujourd’hui, des personnes sous le coup de l’article sont en prison. L’influenceur et activiste, Bah Diakhaté, l’imam Cheikh Tidiane Ndao et l‘opposant Amath Suzanne Camara sont en prison pour offenses au Chef de l’Etat et offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives de chef de l’État.

Sonko n’a pas supprimé les fonds politiques…l’argent coule

Dans tous ses discours, l’opposant radical a toujours critiqué les fonds politiques. « Si nous accédons à la magistrature suprême du pays, il n’y aura plus de caisse noire ou secrète dans ce pays. Comment, au 21ème siècle, dans un pays, peut-on voter 10 milliards de crédits mis à la disposition d’une seule personne, qui en fait ce qu’il veut sans contrôle ? C’est inadmissible ! Si jamais nous accédons au pouvoir, il n’y aura plus de caisse noire, verte ou secrète. Tout doit être transparent ! Chaque centime de l’argent du contribuable sénégalais doit obéir à des règles comptables très claires ». Et même son programme JOTNA le stipule clairement.

Aujourd’hui, Sonko au pouvoir, les fonds politiques n’ont pas été supprimés. Le président Bassirou Diomaye Diakhar dit avoir trouvé les fonds politiques vides. C’est comme si les fonds politiques étaient dans un coffre-fort ou dans une bassine remplie de billets de banques. Les Fonds politiques sont une ligne de crédit logée au ministère du budget où le président de la République peut puiser sans rendre compte. Et jusqu’au moment où nous publions cet article, les fonds politiques ne sont pas supprimés.

Sonko ne réduit pas les dépenses de l’Etat…L’avion roule

Sonko avait promis de rationaliser le gouvernement et réduire les dépenses de l’Etat. Le gouvernement de Sonko est pléthorique et compte plus de membres que les gouvernements des premiers ministres Amadou Ba et Sidiki Kaba. Le gouvernement Sonko compte 37 membres. Où est la rationalisation du gouvernement. Et sur les dépenses de l’Etat, le président de la République a effectué plus de voyages en 3 mois que Macky Sall en une année. L’avion Présidentiel roule et plus fréquemment.

Sonko ne crée pas des emplois…Il crée le chômage

Dès l’arrivée du gouvernement Sonko, il a demandé tous les contrats d’embauche signés entre 2022 et 2024. Les nouveaux directeurs nommés à la tête des sociétés publiques et parapubliques ont limogé plus de 1000 personnes (LONASE et PORT DE DAKAR). Les jeunes au chômage n’ont plus de choix, ils prennent la mer. « Un énième naufrage s’est passé au large de nos côtes et qui aurait coûté la vie à beaucoup de jeunes. C’est dommage, c’est déplorable. Je lance encore un appel à la jeunesse : votre solution ne se trouve pas dans les pirogues » a déclaré M. Sonko lors d’un discours à l’université Gaston Berger de Saint-Louis.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn