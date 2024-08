Pastef relance ses insulteurs…des religieux abreuvés d’injures

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a-t-il oublié qu’il est au pouvoir ? Avec l’arrivée du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir, les sénégalais pensaient en finir avec les attaques contre les religieux. Mais il aura fallu trois (3) mois pour voir la machine se dérouler contre les «hommes de Dieu». Une grosse polémique est née après des propos tenus par le premier ministre, Ousmane Sonko. Une polémique qui pouvait être évitée pour un gouvernement dit…de rupture !

Si le premier ministre veut vraiment nettoyer le pays, il sait par où commencer. Ce n’est pas la presse la véritable cible. Mais plutôt les fanatiques qui se trouvent au sein de Pastef. Des personnes de ce parti sont allergiques au pouvoir religieux. Lorsqu’il était dans l’opposition, Ousmane Sonko s’était publiquement démarqué des insulteurs. « Celui qui insulte un guide religieux n’est ni avec Ousmane Sonko ni avec Pastef. Quiconque s’attaque à un chef religieux, s’attaque à moi. Le problème est qu’avec les réseaux sociaux quelqu’un se réveille le matin, prend son café, met l’effigie d’un homme politique et attaque un guide religieux. Alors que cet homme politique n’est même pas au courant de ce qu’il fait », avait-il déclaré.

Mais cela n’a pas suffi pour calmer ses hommes. Ils sont revenus de plus belle. Lors des événements de 2021, 2022 et 2023 on a vu des personnes s’identifiant de Pastef tirer à boulet rouge sur les Khalifes. Les «anticorps», comme ils aiment s’appeler, ont repris du service. Sans varier, ils s’en sont pris à un homme de l’église. Un homme qui n’a pas hésité à dénoncer toutes les dérives de Macky Sall et de son régime. Il a défendu Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye contre vents et marées. Malheureusement, un post en réponse à la sortie du premier ministre a suffi pour qu’il soit la cible de la meute «anti-religieuse».

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, l’Abbé André Latyr Ndiaye a exprimé son avis sur les déclarations récentes du premier ministre concernant le port du voile dans les établissements scolaires sénégalais. Le membre du clergé catholique a montré la position des écoles privées catholiques, et mis en avant leur engagement envers le respect, la paix, et l’ouverture d’esprit. L’Abbé a rappelé que l’école catholique n’a aucune raison de craindre le voile, un symbole religieux bien ancré dans l’histoire et la liturgie chrétienne. Il a évoqué la tradition du port du voile dans le christianisme depuis plus de 2000 ans, en référence à la première lettre de saint Paul aux Corinthiens.

L’Abbé a critiqué le ton de menace perçu dans les propos de Ousmane Sonko et a relevé l’importance de la politesse et du respect dans le discours politique, surtout lorsqu’il s’agit de dialoguer avec des institutions. Une réponse qui n’est pas du goût des souteneurs du leader de Pastef. Sur les réseaux sociaux, l’homme d’église a été ciblé. Certains sont même allés jusqu’à le qualifier de «nervi religieux». Et ce sont d’éminents noms du Pastef qui alimentent ce débat. Faut faire un tour sur la toile pour voir l’étendue des dégâts d’une armée d’insulteurs à neutraliser pour le bien de tous.

Cette attaque ne passe pas chez la communauté catholique. Jadis très calme, les patriotes ont réussi à sortir ces personnes de leurs gonds. Les partisans de Ousmane Sonko ne peuvent pas s’en prendre à toute personne qui attaque leur leader. Le premier ministre est devenu un personnage public. Alors, rien ne peut empêcher qu’il soit critiqué. Cette culture de la pensée unique doit être bannie de l’espace public. Et c’est au chef du gouvernement d’y veiller. Il ne peut être en croisade contre les insulteurs sur les réseaux sociaux et laisser ses partisans mener une certaine dictature.

Cette polémique aurait pu être évitée si Ousmane Sonko n’avait pas abordé un sujet aussi sensible face aux caméras. La question du voile est déjà réglée par la Constitution. Vouloir forcer les écoles privées catholiques à accepter cet état de fait, ce serait violer la Constitution. « La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion ». Un principe fondamental pour la bonne marche d’une République !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn