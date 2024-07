Un membre de Pastef prédit une rupture entre le Sénégal et la France

Les président Sénégalais (à g) et Français (à dr), Diomaye et Macron

La direction du Sénégal a changé. De manière effective. Et un nouveau vent va souffler sur les rapports entre notre pays et son ancienne puissance coloniale. Ce point de vue est celui d’un adepte du souverainisme comme le Dr Diallo Diop. Ce vice-président du parti Pastef milite pour une rupture totale du Sénégal d’avec la France. Une tribune comme l’émission «Point de vue» sur la Radio­télévision sénégalaise (Rts) ne pouvait pas être de trop pour cet ancien camarade de feu le Pr Cheikh Anta Diop. Devenu aujourd’hui «patriote» en rejoignant Ousmane Sonko, Bas­sirou Diomaye Faye et compagnie, Dr Dialo Diop défend la même cause et les mêmes idées que ces derniers.

Les rapports entre Dakar et Paris ont occupé une bonne partie de l’entretien que Dr Diop accordé à la chaîne publique de télévision. Ce responsable du parti Pastef indique que son pays va rompre avec le passé, en termes de dirigeants. Puisque le locataire du palais de la République n’est pas le même que ses prédécesseurs : Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. «Vous allez voir ce que feront un Diomaye et un Sonko», prédit Dr Dialo Diop. Qui ne doute point des capacités du duo, qui tient la direction du pays, à aboutir à ce résultat.

Etayant son propos, cet ancien responsable du Rnd soutient qu’à l’avènement de la nouvelle alternance, les observateurs et autres personnes attentives à ce qui se passe sur le continent africain «se disent que si c’est possible au Sénégal, c’est que c’est possible partout ailleurs en Afrique. Main­tenant on attend la suite». «La suite c’est que la libération ne soit pas seulement en parole mais qu’elle se traduise par des actes de souveraineté qui montreront que quand on est maître chez soi, on prend de meilleures décisions que quand on reçoit des instructions», explique le camarade de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye.

Dr Dialo Diop n’est pas à court de mots pour dénoncer le massacre de tirailleurs sénégalais par les militaires de la France coloniale en 1944. Et sa réaction, au moment où son leader de parti, le Premier ministre Ousmane Sonko, estime que ce n’est pas à la France de déterminer le nombre de victimes africaines, qui sont tombées sous les balles de ses soldats à Thiaroye, en pleine deuxième Guerre mondiale, de se décliner ainsi : «Ce qu’ils ont fait à Thiaroye est sans nom. Pour ne pas payer à des hommes leur dû, on les massacre, on les taille en charcuterie.»

Les postures, attitudes et autres déclarations des hautes autorités du pays, les prochains mois et années de leur gouvernance édifieront l’opinion sur le divorce d’avec l’ex-puissance colonisatrice auquel ils ont tant appelé de leurs vœux.

Source : Le Quotidien