Port du voile : Les conseils salés de l’Abbé André Latyr Ndiaye à Sonko

LETTRE OUVERTE ET CONSEILS Á UN JEUNE POLITICIEN NOUVELLEMENT PROMU Á UN HAUT POSTE DE RESPONSABILITÉ

Mon cher jeune politicien nouvellement promu ,

Les latins disaient : » qui bene amat , bene castigat » : qui aime bien , châtie bien ! »

» La politesse est l´apanage , le langage des rois et des princes . Elle est une clef en or qui ouvre toutes les portes » ( proverbe tunisien )

» Soyez polis , écrivez diplomatiquement , parlez poliment . Même une déclaration de guerre doit observer les règles de la politesse » ( Otto von Bismarck )

Satan ne me fait pas peur . Pourquoi aurai-je peur d´un voile !

L´école privée catholique éduque au respect de l´autre , à

`l´amour , á la paix , à l´ouverture d´esprit . Pourquoi et comment aurait-elle peur d´un voile ?

Mon cher jeune politicien , tout nouvellement promu ,

Je viens tremper ma plume dans l´encre de ma citoyenneté sénégalaise , dans l´encre de l´éthique du » Jub , Jubal , Jubanti » , dans l´encre de mon éducation familiale et surtout dans l´encre épaisse et non diluée de ma foi inébranlable en Jésus Christ mort et ressuscité , le Souverain des rois de la terre , pour apporter mon point de vue et surtout pour des conseils si toutefois vous daignez bien les accepter !

» ON N´ACCEPTERA PLUS L´ INTERDICTION DU VOILE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ! »

Dans la salle du Grand Théatre de Dakar où l´excellence était fêtée avec gravité , solennité et magnanimité , ces paroles ont résonné au dehors , dans l´espace public comme des grondements de tonnerre . A l´évidence nous n´avons pas besoin d´être des » salitigués » pour savoir et décoder qu un orage se prépare à l´horizon , dans le ciel de la rentrée scolaire prochaine 2024-2025 .

Ces propos sont-ils des menaces ou une déclaration de guerre ?Je ne saurai répondre . Seul vous qui êtes l´auteur de ses propos pouvez répondre .

J´ose seulement espérer pour ma part que ce n´est pas là , le résumé ou la synthèse du Projet ou de la Déclaration de Politique Générale que tout le monde attend comme le retour de Godot !

La politesse est la grâce de l´esprit » ( Henri Bergson ) .Quand on s´adresse à une institution ou à une minorité fut-elle négligeable insignifiante , dérisoir pour certains religieux pharisiens , la politesse et le respect doivent être de mise .

Un langage contient non seulement une forme d´éducation , de culture , mais aussi des éléments constitutifs d´une société : gestion des émotions et code de politesse .

» La politesse coûte peu et achète tout selon Michel Montaigne

» Soyez polis . Ecrivez diplomatiquement , parlez poliment . Même une déclaration de guerre doit observer les règles de la politesse » ( Otto von Bismarck )

L´ÉCOLE PRIVÉE CATHOLIQUE EST POLIE : ELLE FORME ET PRODUIT POUR LA SOCIÉTÉ SÉNÉGALAISE ET POUR LE MONDE ENTIER DES CADRES , DES ÉLITES TRÈS POLIES ET TRÉS CULTIVÉES ! VOUS EN AVEZ LA PREUVE AU QUOTIDIEN : VOTRE BINÔME ET CERTAINS DE VOS MINISTRES OU DIRECTEURS GÉNÉREAUX !

L´ÉCOLE PRIVÉE CATHOLIQUE COMME TOUTES LES AUTRES ÉCOLES PRIVÉES EST UNE INSTITUTION . ON NE TANCE PAS UNE INSTITUTION EN PUBLIC ; ON NE PARLE PARLE PAS Á UNE INSTITUTION SUR LE TON DE LA MENACE ! ALLEZ APPRENDRE CE QUE SIGNIFIE DIALOGUER AVEC LES INSTITUTIONS !

Mon cher jeune politicien nouvellement promu !

Un jour et un lieu de célébration de l´Excellence et du Savoir tel que le Concours général , ne devraient pas servir de prétexte pour faire une pareille déclaration , comme si on voulait déverser une bile longtemps accumulée dans son ventre .

Il y a un temps et un lieu pour tout dit Quohelet dans la Bible : un temps pour rire , un temps pour pleurer , un temps pour chanter , un temps pour aimer , pour festoyer , un temps pour fulminer , un temps pour se révolter , un temps pour faire des déclarations intempestives etc…

L´ortographe , la grammaire et la conjugaison sont aussi une sorte de politesse .

Notre Maître au CM2 nous avait demandé d´utiliser rarement » On » : pronom personnel indéfini ,( qualifie celui qui l´emploi) . Pourquoi n´avoir pas dit » je » , vous dont le courage est légendaire ? Pourquoi subitement se cacher derrière » on « ?

La politique est une affaire aussi de politesse , de sagesse de courage , de prudence et d´audace , d´élégance et non d´arrongance ni d´inélegance , de précipitation . La politesse est comme le zéro , qui sans avoir de la valeur en soi , en ajoute ` toutes les autres .

L´EGLISE N´A PAS PEUR DU VOILE ! LE VOILE FAIT PARTIE DE SON PATRIMOINE , DE SA LITURGIE , DE SA PARAMENTIQUE ( de son habillement ) . ELLE A CONNU LE VOILE , IL Y A DE CELA PLUS DE 2000 ANS , BIEN AVANT BEAUCOUP DE RELIGIONS ( cf première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1Cor 11, 2-16)

Je fais partie des 2 milliards et quelques des diciples de Jésus Christ crucifié sur une croix , mort et ressuscité et non un disciple d´ un Jésus Christ qu´on aurait echangé avant la crucifixion avec un autre . Ce Jésus Christ n´est pas le mien . Je ne crois pas en un fuyard qui aurait échappé à la souffrance et à la mort .

Jésus Christ nous a vacciné contre la peur . Tous les jours de

l´année , 365 fois dans la Bible , il nous dit : » N´ayez pas peur » . Le Seigneur est ma lumière et mon salut , de qui aurai-je crainte .chante le psalmiste .

Satan ne nous fait pas peur , pourquoi aurions-nous peur d´un voile ?

Mon cher jeune politicien , nouvellement promu !

La politique c´est l´art de gouverner la cité , l´art de savoir parler aux gens » ci njek ak Terranga » .

Vous vous targuez bien d´être un panafricaniste ! Un vrai panafricaniste n´ignore pas et ne foule pas aux pieds l´art oratoire , les règles et les vertus du dialogue sous l´arbre á palabre . Les grands sujets et les sujets sensibles se traitent sous l´arbre á palabre entre autorités et sages du village et non sur la place publique .

Mon cher jeune politicien nouvellement promu !

Sortez de votre bulle d´opposant , sortez maintenant du » Gatsa -Gatsa ,riez , détendez-vous , éclatez-vous , libérez-vous de votre scaphandre d´opposant . Marchez librement comme le jeune David et non en » Dandy » en guerrier comme Goliath suffocant et étouffant dans son armure de guerre en bronze ! La guerre est finie , une autre commence : la bataille contre la vie chère , contre le chômage , la pauvreté etc..

Mon cher jeune politicien nouvellemet promu

NE VOUS TROMPEZ PAS DE COMBAT ! LE COMBAT POLITIQUE N´EST PAS LE COMBAT DE DIEU NI LE COMBAT POUR DIEU !

Arrêtons de prendre Dieu comme un éternel mineur , qui compterait sur nos forces pour brandir partout son étendard et engager son combat et ses guerres sur tous les terrains du monde .

Le bras du Seigneur est puissant , qui redonne vie ! Dieu n´a pas besoin de notre force de fourmi ! Nos chants de rossignol et notre force de fourmi n´ajoutent rien à ce qu´il est !

Vous avez été élu pour le combat contre la vie chère , contre la pauvreté , contre le chômage des jeunes mais pas pour le combat pour Dieu , le combat pour un signe religieux !

Dieu est Dieu ! Et n´ importe qui ne peut pas s´improviser pou être son Général de guerre , constituer son État- Major , encore moins former ses troupes ou sa milice .

Dieu est Dieu ! Aucune des trois religions révélées et monothéistes ne peut le contenir , ni prétendre défendre sa cause .

Il faut une probité morale et une idonéité pour mener les combats religieux et moraux .

Certaine langues , certaines mains et certains pantalons sont disqualifiés pour mener les combats de Dieu , les combats pour les symboles religieux .

Que d´autres mènent ce combat du voile et Dieu qui voit tout saura reconnaître les siens .

» Ces hommes m´honorent des lèvres , mais leurs coeurs sont loin de moi » dit Dieu à travers le prophète Isaie

Mon cher jeune politicien récemment promu !

» Qui bene amat , bene castigat ! » : » qui aime bien , châtie bien ! »

Cela fait partie du » Jub, Jubal , Jubanti ! »

» Fabricando fit Faber ! C´est en forgeant qu´on devient forgeron ! »

Evitez la vitesse et la précipitation , les déclarations va-t-en guerre . C´est encore un conseil !

Changez votre réthorique de guerre sinon elle risque de vous perdre !

Le roi de Babylonne : Nabuchodonosore a vu en plein festin , un doigt géant écrire sur le mur : » MÉNÉ TÉKÉ OU PHARSI ! »

Allez comprendre ce que ces mots signifient .

Abbé André Latyr NDIAYE