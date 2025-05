«Jurisprudence Azoura»…Chroniqueurs et politiciens se tirent une balle

Azoura Fall est entre les mains de la justice. Après des jours de cavale, il s’est rendu aux enquêteurs de la DSC. Après son audition ce lundi, il a été placé en garde à vue. Selon les informations rapportées par plusieurs médias, il est poursuivi pour attentat aux bonnes mœurs. Sauf changement de dernière minute, il sera présenté au procureur. Ses avocats ont déposé un dossier médical pour le tirer d’affaires.

« Azoura Fall en ce qui le concerne, est gravement malade et on a eu à déposer son dossier médical. Comme on en eu à rappeler son passé pénal ainsi que les percussions qui ont valu la dégradation de sa santé. Ce qui fait qu’il ne jouit pas de toutes ses facultés aussi bien mentales que physiques. Sa détention carcérale a détérioré sa santé au point même qu’il souffre de problèmes de foie et de poumons », a déclaré Me Abdoulaye Tall après l’audition de son client.

Cette mesure intervient après la diffusion d’une vidéo sur TikTok dans laquelle Azoura Fall proférait des insultes à l’encontre de l’ancien président Macky Sall et de certains membres de l’Alliance pour la République (APR). Le procureur de la République qui s’est saisi d’office de l’affaire a ordonné l’arrestation d’Azoura Fall. Toutefois, celui-ci avait pris la poudre d’escampette. Après avoir été localisé à Kaolack, il est resté introuvable avant de décider de se rendre ce lundi à la Cybersécurité. Un autre de ses compagnons a aussi été arrêté. Il s’agit de Kairé220

Désormais, il existe ce qui pourrait être appelé une «jurisprudence Azoura Fall». Il est rare de voir des membres d’un parti au pouvoir avoir des démêlés avec la justice. Avec Pastef, ils ont été nombreux à demander à ce que Azoura Fall soit arrêté. Beaucoup de patriotes n’ont pas cautionné son comportement. Un message clair à l’heure du «Jubbanti». Les pastéfiens semblent vouloir que tout sénégalais soit égal devant la loi. Et si ce membre de Pastef paie pour ses insultes contre Macky Sall, ce sera le pas décisif en attendant de voir si cette mesure va perdurer.

Mais les patriotes sont intransigeants. Ils mettent en garde opposants, activistes, chroniqueurs et même les influenceurs contre toute forme d’insulte contre le régime actuel. Les partisans de Ousmane Sonko ne vont plus laisser leur leader être manqué de respect. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à demander à ce que tout manque de respect vis-à-vis des membres du nouveau régime cessent. Ce qui pourrait être fatal aux pourfendeurs du régime en place.

Cette «jurisprudence Azoura Fall» pourrait aussi aider les nouvelles autorités à mettre fin à la cacophonie qui règne dans les réseaux sociaux. Ce qui est en parfaite corrélation avec la politique des nouvelles autorités. « Je n’ai jamais fait arrêter quelqu’un. Je le vois comme tout le monde à la presse. Mais à partir d’aujourd’hui, cela ne sera plus toléré, je m’impliquerai personnellement…Injures publiques, ce sera zéro tolérance. Diffusion de fausses nouvelles, ce sera zéro tolérance. Que chacun assume ! », avait déclaré Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale.

Mais le nouveau régime doit éviter le piège de l’excès. La barrière entre la régulation et l’atteinte à la liberté d’expression est mince. Il faut savoir faire la distinction pour ne pas donner à ses détracteurs leur slogan de combat : «un Etat autoritaire ; une dictature». Le monde a les yeux rivés sur le Sénégal. Toute action posée par le régime de Pastef sera scrutée à la loupe.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn