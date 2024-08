Tayc en deuil : le chanteur a perdu son “jumeau”

En pleine ascension musicale, avec des succès retentissants sur les plateformes de streaming comme Spotify, Tayc traverse une période de deuil qui contraste fortement avec ses accomplissements professionnels récents.

Le natif de Marseille a perdu son ami d’enfance, Kevin, le 5 août 2024, selon le média Mboté qui a publié la triste nouvelle.

Kevin, décrit par le média congolais comme étant presque un frère jumeau pour Tayc, a laissé un vide immense dans la vie de l’artiste. Leur amitié, qui remonte à leur enfance, était empreinte de complicité et de soutien mutuel.

La disparition soudaine de Kevin a profondément touché Tayc, comme en témoigne son message poignant : « Je pensais que tu me consolerai à la m0rt des miens, que je te consolerai à celle des tiens et qu’on continuerai à écrire nos vies ensemble. Mais personne ne m’avait préparé à ce que toi tu me lâches en chemin. » a-t-il écrit en story Instagram.

Le chanteur franco-camerounais a ensuite ajouté : « Dis-moi que tu vas voir mon message et revenir mon frère, je t’en supplie. »

Puis, Tayc a publié de nombreux souvenirs avec son ami Kevin.

La nouvelle de la disparition de Kevin a rapidement suscité des réactions de compassion et de soutien sur les réseaux sociaux. Les internautes, stupéfaits par la ressemblance frappante entre Kevin et Tayc, ont exprimé leur solidarité avec l’artiste en ces moments difficiles. Les photos des deux amis, ressemblant comme deux gouttes d’eau, ont amplifié l’émotion et la tristesse partagées par leurs fans et leurs proches.

Ce deuil rappelle que derrière les projecteurs et la célébrité, les artistes vivent aussi des moments de vulnérabilité et de tristesse.

Source AM