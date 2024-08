Abandonné par tous et traqué par le régime…Macky tue doublement l’APR

Sale temps pour les hommes de l’ancien régime ! L’Alliance Pour La République (APR) traverse les moments les plus sombres de son histoire. Depuis la perte du pouvoir, les hommes du «Macky» sont traqués par le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) tient à la reddition des comptes. Ce qui risque d’emporter tout un régime qui a dirigé le pays pendant douze (12) années.

Quel destin pour l’APR ? Depuis la perte du pouvoir, le parti de Macky Sall se vide de ses membres. Et pas des moindres. De gros noms sont en train de lâcher l’ancien président. Cheikh Omar Anne, Aliou Sall, Doudou Ka, entre autres, ont décidé de suivre un chemin différent de celui de leur ancien mentor. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir quitté le navire en pleine turbulence. Le directeur des carrières et président du Mouvement SUXALI SENEGAL (MSS), Ibra Seck, tourne aussi le dos à l’Alliance pour la République. Une saignée qui risque de se poursuivre.

La haute trahison de Macky Sall ne passe pas chez ses camarades. Beaucoup ne digèrent pas le sale coup qu’il a joué à Amadou Ba. Pire, il n’a pas hésité à libérer le principal adversaire de son candidat. Ce qui a précipité la victoire au premier tour du candidat de Ousmane Sonko. Une chose est sûre, si l’ancien chef de l’Etat n’avait pas joué contre l’ex premier ministre, il aurait eu sa chance. Une mauvaise pilule que beaucoup de membres de l’APR refusent de laisser passer. En contrepartie, Macky a pu sortir librement du pays à bord de l’avion présidentiel.

Le plus grand perdant des largesses de Macky Sall, c’est l’APR. Ce parti a réussi à tenir tête à l’un de ses plus grands opposants. Mais il a suffi que son leader préfère laisser le pouvoir à d’autres pour qu’il meurt. Les membres de ce parti son sous le viseur du nouveau régime. Après 100 jours, Bassirou Diomaye Faye, a indiqué que le «second semestre de 2024 doit consolider la phase cruciale, de rectification, d’ajustement, de réforme hardie des politiques publiques et de reddition des comptes». Un journal de la place a annoncé des arrestations imminentes des hommes de l’ancien régime. Selon ce quotidien, des cellules seraient même aménagées pour les «délinquants financiers».

Les membres de l’APR vont payer le prix fort. Beaucoup de compagnons de Macky Sall ont été épinglés par les corps de contrôle. L’affaire qui tient en haleine la République est le dossier des 1000 milliards du Covid. La justice sénégalaise a ouvert des enquêtes sur des cas présumés de « corruption et d’abus de fonction » dans la gestion du Fonds de riposte contre les effets du Covid-19. Recevant des membres de la société civile, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a assuré que la procédure judiciaire enclenchée pour faire la lumière sur cette affaire suit son cours. Mieux, elle est sur la bonne voie d’après le Garde des Sceaux.

Ce n’est pas le seul rapport qui incrimine les hommes de Macky. Les rapports de l’OFNAC vont faire tomber beaucoup de têtes. Ce qui va signer la mort de ce parti. Une situation catastrophique que Macky Sall pouvait éviter. Malheureusement, l’ancien chef de l’Etat a mis en avant ses propres intérêts. Pour Oumar Sow, ancien conseiller à la présidence, «Macky a voulu partir et jeter en pâture ses anciens collaborateurs alors qu’il est à la tête de tout ce que les ministres faisaient et il donnait son approbation en signant des contrats ou tout autre marché de plus de 2 milliards».

Politiquement, il ne reste plus qu’une seule chance aux hommes de Macky Sall. Pour leur survie, ils devront trouver une nouvelle base. Et ça ne sera pas dans Pastef. Ce parti est allergique aux transhumants. Mais les «Mackysards» pourraient rejoindre Amadou Ba qui trace son propre chemin. Ainsi, ils bâtiront peut-être quelque chose de solide. Mais cela n’empêchera pas au régime de Diomaye d’envoyer en prison les «délinquants spéciaux». Pour Ousmane Sonko et Cie, la reddition des comptes est non négociable. Voici comment le coursier de Macron a sacrifié ses hommes pour protéger ses intérêts.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn