Mahamad Boune Abdallah Dione, l’homme d’État (Par Bara Ndiaye)

C’est avec une profonde admiration que je rends hommage à Mahamad Boune Abdallah Dione, ancien Premier ministre du Sénégal, dont l’œuvre et le parcours incarnent l’excellence et la dignité au service de la nation.

Mahamad Boune Abdallah Dione a marqué l’histoire de notre pays par son humanisme et son urbanité, des qualités rares qui ont transcendé ses fonctions officielles pour toucher le cœur de ses concitoyens. Homme de dialogue et de consensus, il a su allier rigueur et empathie dans l’exercice de ses responsabilités, faisant preuve d’un engagement sans faille pour le bien-être du peuple sénégalais.

Son œuvre en tant qu’homme d’État émérite est un modèle de leadership éclairé. Sous sa direction, le Sénégal a connu des avancées significatives dans divers domaines, grâce à sa vision stratégique et à sa capacité à mobiliser les énergies autour des projets d’intérêt national. Sa gestion, empreinte de pragmatisme et de responsabilité, a contribué, sous l’autorité du Président Macky Sall, à renforcer la stabilité et la crédibilité de nos institutions.

Je salue également son sens élevé de l’éthique et son respect des valeurs républicaines, qui ont guidé chacune de ses actions. Mahamad Boune Abdallah Dione a su incarner l’idéal d’un serviteur de l’État, mettant toujours l’intérêt général au-dessus des considérations personnelles ou partisanes.

En rendant hommage à cet homme d’exception, j’exprime mon profond respect pour son dévouement et son héritage, qui continueront d’inspirer les générations futures. Que son parcours reste une référence pour tous ceux qui aspirent à servir leur pays avec honneur et intégrité.

Bara Ndiaye

Président du parti Forces Ouvertes pour la République et le Travail