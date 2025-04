Loi interprétative de l’amnistie : Birame Souleye Diop tire sur TAS et Aïssata Tall Sall

Le ministre de l’Énergie, Birame Souleye Diop a rendu visite au leader du mouvement politique ‘’MASLA’’, Massamba Diop, ce samedi 5 avril 2025. Il a saisi cette occasion pour aborder la loi portant interprétation de l’amnistie du 13 mars 2024, adoptée par l’Assemblée nationale, dans un contexte politique tendu.

« Sous le régime du président Macky Sall, la liberté des Sénégalais était piétinée, personne n’était en sécurité. C’était un Etat qui menaçait les Sénégalais. Personne ne pouvait plus parler au téléphone avec ses parents, sa femme, ses enfants. Pour échanger avec un proche, les gens s’étaient finalement résolus à se déplacer en vélo, en moto, à pied, de peur d’être espionnés. Parfois on échangeait via WhatsApp ou télégramme, parce que personne n’était plus en sécurité», rappelle le ministre.

Ce climat de peur et d’espionnage avait comme fondement l’obsession d’avoir un autre mandat. La peur s’était emparé des foyers. « La peur s’était emparée de tous les foyers. Les prisons étaient bondées d’innocents. Tout le monde avait peur. On tuait les gens comme des oiseaux», dit-il dans ses propos rapportés par Seneweb.

En ce moment tous les politiques qui crient aujourd’hui sur tous les toits étaient terrés note Birame Soulèye Diop qui a également déclaré : «Tous ceux-là qui parlent aujourd’hui, comme Thierno Alassane Sall et Aïssata Tall Sall, ne font que dans la fumisterie, la fausseté, ils font du tape-à-l’œil».

Le ministre a indiqué que lorsque cette loi a été votée, il était le Président du groupe parlementaire de Pastef. « Nous sommes donc au courant de tout. Un moment le pays avait fini par basculer dans une violence inouïe. Quand, pour la première fois, je suis allé en prison, en février 2021, je passais presque tout mon temps à apporter assistance à un compagnon de cellule, avec des séances de massage, parce qu’il avait des fractures à des endroits sensibles du corps», a révélé Birame Soulèye Diop.

Évoquant la situation des prisonniers politiques, le ministre a dénoncé des abus et une répression contre les membres de son parti. « Plus de 2000 pastefiens étaient en prison, simplement parce qu’ils ont voulu défendre leur pays face à la tyrannie de Macky Sall ».