Point E : Les habitants dénoncent l’érection de garages sauvages (photos)

GARAGE GUEDIAWAYE AU POINT E

C’est à se demander si le Point E mérite encore le nom de quartier résidentiel ou d’affaires. Au regard des nouveaux décors qui l’envahissent et ternissent son image, rien ne distingue ce quartier, jadis considéré comme havre «de l’élégance et du bon goût », de certaines communes, à l’urbanisation non achevée, situées dans la grande banlieue dakaroise.

En effet, le moins qu’on puisse dire est que c’est un visage hideux qu’offre, aujourd’hui, le quartier du Point E. A côte des tas d’immondices, avec leur cortège d’odeur répugnante, qui jonchent les rues, on voit ça et là des garages sauvages de véhicules (cars rapides, ‘‘Ndiaga Ndiaye’’ ou autres taxis), qui émergent dans les différentes artères du quartier. C’est notamment le cas le long du Canal 4, à proximité de l’Ecole des douanes, où des véhicules de transports en commun ont élit domicile et pris possession des lieux, stationnant dans l’anarchie la plus totale sur les trottoirs et les chauffeurs squattant les devantures des maisons riveraines sans se soucier des désagréments que cela peut causer. D’épaisses nuages de fumée s’échappent de ces ‘‘Ndiaga Ndiaye’’ aggravant la pollution de l’air et sont source de problèmes de santé publique avec à terme l’aggravation ou la survenue probable de maladies pulmonaires, notamment pour les asthmatiques, les jeunes et encore les personnes du troisième âge.

Les embouteillages monstres devenus récurrents dans le quartier sont dus en grande partie à la présence de ces tas de ferrailles ambulants conduit par des chauffeurs, mal ou pas du tout formés, peu scrupuleux quant au respect du code de la route. Dans leur recherche effrénée de profits, les chauffeurs n’hésitent pas, pour faire monter ou descendre un passager, à s’arrêter sans crier gare pour redémarrer tout aussi brutalement. Cette situation a pour conséquence, outre le fait de provoquer des accidents entre véhicules, de mettre les nombreux piétons de cette artère très fréquentée, notamment par les élèves des lycées Blaise Diagne et Delafosse et aussi les étudiants de l’UCAD, dans un état de stress et de danger permanents.

Et la vie continue comme si de rien n’était.

Baaba LY

Président du Mouvement Yéwwi Sunu Gox

7, Rocade Fann Canal 4 (en face Garage Guédiawaye)

Point E