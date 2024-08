Position d’Ousmane Sonko sur l’Histoire de Thiaroye

Le discours d’Ousmane Sonko, Président de Pastef-Les-Patriotes, sur l’histoire tragique de Thiaroye en 1944, souligne une prise de conscience essentielle dans le contexte des relations franco-sénégalaises. Il évoque la nécessité d’une reconnaissance authentique des sacrifices faits par les tirailleurs africains. Cette approche passionnée et critique demande une reconsidération des méthodes de la France, qui vieillissent et ne correspondent plus aux réalités d’aujourd’hui. Attribuer le titre « morts pour la France » lors d’une reconnaissance posthume est une mesure insuffisante face à la gravité des événements de 1944. Cette décision soulève des questions sur la manière dont la France gère son passé colonial et les atrocités qui l’accompagnent. Les autorités sénégalaises doivent exiger un dialogue éclairé qui reconnaisse non seulement le sacrifice, mais aussi les injustices subies. C’est la moindre des choses : la reconnaissance des Tirailleurs Africains.

Il est vital pour le Sénégal de se réapproprier sa propre histoire, loin des interprétations unilatérales. Le 80e anniversaire de Thiaroye offre l’opportunité de redéfinir le discours autour de cet événement tragique. Les nouvelles générations doivent être élevées dans une compréhension critique de leur histoire pour forger une identité forte. Une nouvelle approche historique est indispensable. Certaines réactions en France et au Sénégal, voient d’un bon œil cette reconnaissance, perçue comme un pas vers la réconciliation. Malgré cela, de nombreux citoyens critiquent le fait que cela fasse partie d’une tentative de masquer les injustices historiques. Les autorités sénégalaises, sous l’impulsion de Sonko, exigent désormais un changement de paradigme et d’attitude dans ce dialogue.

L’étude approfondie des archives et des récits de l’époque est essentielle pour écrire une histoire inclusive et équilibrée. Les commémorations doivent aller au-delà d’un simple passage en revue des événements, incorporant des voies authentiques dans le récit national. Il est crucial d’impliquer les jeunes et les organisations dans la lutte pour la mémoire et la vérité. Les citoyens doivent exiger un changement non seulement de la narration, mais aussi de la politique des réparations. Il est impératif d’enseigner l’histoire réelle aux nouvelles générations pour éviter la répétition des erreurs du passé. C’est un appel à l’action.

La réappropriation de l’histoire s’accompagne d’une affirmation de notre identité culturelle. Les discussions sur les réparations doivent passer de la simple reconnaissance à des actions tangibles. Un partenariat plus équitable entre l’Afrique et la France est nécessaire pour avancer ensemble. Une vision d’un Avenir Souverain est plus nécessaire. La mémoire collective est cruciale pour l’unité et la solidarité africaine. Les leaders doivent prendre leurs responsabilités et ne pas laisser l’histoire se répéter. L’avenir doit être construit sur des bases solides qui célèbrent les contributions et les sacrifices de tous. Notre histoire est à réécrire car jusqu’à présent elle est racontée par les « vainqueurs »

Par Dénango Sarré – le 31 juillet 2024