Ça chauffe partout…le voile de Sonko, Dg limogé, presse menacée, licenciements massifs,

Ça ne sent pas bon pour le régime du duo ‘Diomaye-Sonko’ au pouvoir depuis le 02 avril 2024. En seulement trois mois, les signaux sont alarmants. Ces opposants radicaux qui avaient prédit la rupture se jettent à corps perdu dans des règlements de comptes qui dénaturent le jeu démocratique. C’est la revanche de l’antisystème. On assiste à l’arrêt de plusieurs contrats signés entre 2021 et 2024 suivi de licenciements massifs. Les comptes bancaires de plusieurs organes de presse saisis. Les journalistes sont menacés. Et certaines institutions privées sont attaquées dans leur règlement intérieur. Voici le régime de ‘Diomaye-Sonko’, trois mois après son arrivée au pouvoir.

C’est vraiment la rupture tant annoncée. Le leader du parti les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko et son candidat à la présidentielle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avaient promis une rupture systémique. Ils avaient promis de changer en profondeur le Sénégal. Et comme le disait Sonko « PASTEF est une aspiration légitime de tout un peuple, cristallisée par une génération profondément convaincue de la gravité de la situation ». Et c’est cette situation grave que le nouveau régime veut changer de manière drastique.

Dès leur arrivée au pouvoir, le Premier ministre nommé, Ousmane Sonko, demande à toute l’administration et aux agences étatiques de lui faire parvenir « un inventaire de tous les contrats ou conventions signés avec des cabinets d’expertise (juridique, comptable…), l’inventaire de tous les recrutements de personnel sur les trois (3) dernières années 2022, 2023 et 2024 (CDI, CDD…), l’inventaire des contrats de prestation publicitaires ». Voici ci-dessous le circulaire signé par le PM, Ousmane Sonko.

Licenciements massifs…Une invite à l’émigration clandestine

Dans les sociétés publiques, les nouveaux DG nommés cassent les contrats et jettent dans les rues des centaines de citoyens sénégalais qui ont eu la malchance d’être embauchés entre 2022 et 2024. Au Port de Dakar c’est la panique. Le collectif des travailleurs temporaires du Port Autonome de Dakar (PAD) a annoncé dans un communiqué que le nouveau Directeur général, M. Wally Diouf Bodian, a décidé, le 25 juin 2024, de suspendre le renouvellement de leurs contrats, ce qui impacte directement plus de 700 emplois, dont 400 travailleurs déjà sans emploi…

Sur un autre registre, le Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Dr Toussaint Manga, a informé les fournisseurs de la résiliation de leurs contrats de service à partir du 31 juillet 2024. Dans la foulée, La LONASE vire 172 personnes. Et plusieurs agents commerciaux sont informés de l’arrêt imminent de leurs contrats. En résumé, nous informe une source, « la LONASE a mis fin aux contrats de 500 commerciaux ».

Tous ces licenciements ouvrent la voie à l’émigration clandestine. Depuis le début des licenciements, on assiste à une recrudescence des pirogues en partance pour la méditerranée, sur les côtes italiennes ou espagnoles. Le 04 juillet, près de 90 migrants ont péri lors du naufrage de leur embarcation au large des côtes de la Mauritanie sur la route de l’Europe. Et des centaines de personnes sont portées disparues. Et les départs clandestins continuent comme nous renseigne Horizon Sans Frontières (HSF)

« Ils sont plus de 140 personnes, tous candidats à l’émigration clandestine, à embarquer dans une pirogue depuis le port de Nouakchott à destination de l’Europe. La grande majorité serait de nationalité sénégalaise. Depuis cette date, aucune nouvelle de l’embarcation et de ses occupants. Des familles, dans le désarroi, ont fait même le déplacement jusqu’à Nouakchott dans l’espoir d’être soutenues par l’Etat mauritanien mais sans succès, nous renseigne notre interlocutrice en pleurs » selon Horizon Sans Frontières (HSF).

Marchands ambulants…des déambulants agressifs

Le gouvernement de Sonko s’en prend aussi aux marchands ambulants qui, dans leur majorité, ont voté pour la coalition Diomaye. Dans une circulaire du ministre de l’Intérieur datant du 07 mai 2024 sur le débordement des marchés, le ministre appelle les municipalités à prendre de mesures contre le phénomène. « Il m’a été donné de constater, dans plusieurs localités du pays, des phénomènes de débordements des marchés hors de leurs limites et l’occupation des ronds-points par des marchands rendant ainsi difficile la circulation des personnes et des biens. Ces situations outre la gêne qu’elles engendrent, entrainent le plus souvent des accidents et des conflits entre usagers de la route et ces occupants ».

Les marchands ambulants empêchés de travailler se retrouvent dans les rues. Les ambulants deviennent des déambulants notoires qui se transforment en agresseurs la nuit tombée. Le taux de criminalité a grimpé depuis que les ambulants sont mis au chômage. Le Premier ministre en médecin après la mort a appelé en renfort La Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) pilotée par un membre de la coalition Diomaye Président pour trouver une alternative pour les marchands ambulants en détresse.

Directeurs généraux limogés…un pouvoir pressé

Le nouveau pouvoir s’est lancé dans une opération de limogeage des PDG, DG, PCA et PCS de plusieurs entreprises publics. L’on a assisté à plus de 200 nominations en 3 mois. Et dans la précipitation, le nouveau pouvoir a nommé des incompétents, des inexpérimentés et des novices à certains postes. Ce qui a conduit au limogeage d’un DG trois mois après sa nomination. Des agents sociaux nommés avec le titre de médecin et un huissier au poste de Directeur général de la Société des Mines du Sénégal (Somisen). Le pouvoir est tellement pressé d’opérer sa rupture qu’il s’engage dans des voies sans issues.

Le voile de Sonko…un nuage dangereux

Une voie sans issue, c’est l’intrusion du Premier ministre dans les affaires intérieures des institutions privées. Ousmane Sonko vient de mettre en garde une institution privée catholique qui avait refusé des élèves voilées. « Au Sénégal, nous ne permettrons plus à certaines écoles d’interdire le port du voile. Gare à ces institutions qui refuseront d’accepter une fille simplement parce qu’elle est voilée » a déclaré récemment le Premier ministre. Mais le premier ministre ne se prononce pas sur les écoles qui refusent certains élèves non musulmans.

Les Médias menacés…La liberté de la presse en danger

A chacune de ses sorties, Ousmane Sonko ne manque de lancer des piques à la presse. Les comptes bancaires de plusieurs organes de presse sont bloqués. Et Sonko menace de les « museler » : « On ne va plus permettre que des médias écrivent ce qu’ils veulent sur des personnes, au nom d’une soi-disant liberté de la presse, sans aucune source fiable », a déclaré M. Sonko devant les jeunes de son parti dimanche à Dakar ».

« Cette presse t’a tiré des griffes de Macky Sall en mars 2021, aujourd’hui tu veux la liquider ? », a répliqué dans un communiqué l’homme politique et éditeur de presse Bougane Guèye, faisant référence aux trois années de bras de fer livré par M. Sonko à l’ancien président Sall de 2021 à 2024.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn