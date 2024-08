Sonko s’égare encore…il déraille sur une pente très dangereuse

Qui pour faire comprendre à Ousmane Sonko qu’il n’est plus le chef de l’opposition radicale ? Depuis qu’il est nommé premier ministre, le président du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) continue de se perdre dans sa communication. À chacune de ses sorties, il ne manque pas de dire des choses qui alimentent les débats. La dernière sortie du PROS (Président Ousmane Sonko) fait débat qui ne sera pas sans conséquence sur la cohésion sociale du Sénégal.

Le Premier ministre est ferme sur la question du port du voile dans les établissements scolaires et les instituts du pays. Lors d’une rencontre avec les lauréats du concours général 2024 au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar, Ousmane Sonko a menacé les écoles et instituts qui interdisent le port du voile aux filles. «Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. En Europe, ils nous parlent constamment de leur modèle de vie et de style. C’est eux que cela concerne. Au Sénégal, nous ne permettrons plus à certaines écoles d’interdire le port du voile», a-t-il déclaré.

Même si certains de ses partisans et des religieux applaudissent, Sonko est au cœur de la polémique. Ses propos ne sont pas du goût de certains membres de la communauté catholique. Si ce débat est lancé, c’est parce qu’un privé catholique avait refusé de prendre une élève voilée. Alors, si le premier ministre veut forcer sa logique, il risque de heurter une communauté qui a toujours su être loin des querelles de borne fontaine. Alors ce débat sur le voile risque de mettre le nouveau régime dans une très mauvaise situation.

Ce débat sur le voile démontre Ô combien Ousmane Sonko ignore ses nouvelles fonctions. Il est le premier ministre d’une République qui est le Sénégal. Ce pays est régi par une Constitution. Et cette Constitution a déjà réglé le problème. Même si le pays est constitué de 95% de musulmans, cela n’en fait pas une République islamique. Le Sénégal a toujours affirmé sa laïcité caractérisée par une tolérance et une communion fraternelle entre musulmans et chrétiens, sans aucun problème.

«La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances» (Article Premier de la Constitution du Sénégal). Cette Constitution est le Coran et la Bible de la République. Alors toute décision prise par les nouvelles autorités devra être en adéquation avec elle. Agir d’une toute autre manière pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur le vivre ensemble. Et cela, un patriote, de surcroît un premier ministre, n’est pas censé l’ignorer.

Aujourd’hui, vouloir obliger les écoles privées catholiques du Sénégal à accueillir des élèves voilées, c’est chercher à rompre cet équilibre. Ousmane Sonko sait pertinemment que c’est mission impossible. Les écoles privées catholiques ont toujours interdit le port du voile, tout comme les écoles coraniques ne tolèrent pas la présence d’enfants non musulmans dans leur effectif. Cela n’a jamais posé de problème. Chacun déroule son programme sans aucun problème. Mais on ne peut pas s’incruster dans une maison et imposer sa philosophie.

En répondant de manière spontanée, Ousmane Sonko s’est trompé. Le premier ministre ouvre un nouveau front dans un contexte déjà tendu. Cette déclaration sur le voile est inopportune. Il n’y a pas péril en la demeure. Cette nouvelle dérive communicationnelle de l’ancien maire de Ziguinchor pourrait alimenter davantage la division entre sénégalais. Le pays porte déjà les séquelles des combats politiques de leaders obnubilés par le pouvoir. Le premier ministre doit être un trait d’union entre sénégalais et non le contraire.

Ousmane Sonko doit rendre la tâche facile à son ami et frère le Président Bassirou Diomaye Faye, car certaines de ses déclarations le fragilisent à la face du monde. S’il continue à se perdre dans sa communication, il risque de précipiter sa chute. Trop de communication tue la communication. Sonko doit privilégier l’action au discours

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn